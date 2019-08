Jak oszczędzać pieniądze korzystając z programu lojalnościowego? Dobre praktyki TchiboCard

Atrakcyjne ceny dostępne dla uczestników programów lojalnościowych nie są szczególnie zaskakującym benefitem wynikającym z uczestnictwa. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. W wielu przypadkach obniżka lub rabat dotyczy końcówek serii, produktów, na które skończył się sezon lub moda. W TchiboCard działa to zupełnie inaczej, bo produkty dostępne w niższych cenach w ramach programu lojalnościowego to artykuły z aktualnych kolekcji, atrakcyjne i na czasie. Często są to produkty eko m.in. ubrania z certyfikowanej bawełny ekologicznej czy sprytne artykuły do domu kawa, na które jest teraz boom konsumencki. Lojalny klient ma więc szanse kupić coś taniej nawet w szczycie sezonu na dany produkt lub wybrać na przykład pełną gamę rozmiarów, a nie tylko największe i najmniejsze, które nie znalazły nabywców wcześniej.

Kolejną powszechną praktyką programów lojalnościowych jest zbieranie punktów. Po zgromadzeniu odpowiedniej liczby można liczyć na odbiór nagrody lub zniżki na wybrane produkty, czyli krótko mówiąc – oszczędzić. Częstym problemem jest jednak brak przejrzystości – użytkownicy programów lojalnościowych w rzeczywistości nie wiedzą, czy liczba punktów, które posiadają na karcie lojalnościowej, jest duża czy mała i na co mogą dokładnie można je wymienić? W przypadku TchiboCard sytuacja jest jasna i przejrzysta. Uczestnicy programu zbierają punkty tzw. ziarna, które mogą następnie wymieniać na zniżki na dowolne produkty. To klient decyduje, kiedy, na co i ile ziaren wymienia. Przelicznik złotówek na ziarna jest prosty, a także uczciwy wobec klienta, który przy każdych zakupach błyskawicznie policzy, ile ziaren zyskał i jaką ma zniżkę.

Darmowa dostawa – wielki plus dla każdego programu lojalnościowego

Dwie wymienione wyżej elementy są nieodzowne dla praktycznie każdego programu lojalnościowego, ale Tchibo poszło jeszcze o krok dalej i oferuje swoim klubowiczom darmową wysyłkę. Program TchiboCard jest w tym również niezwykle opłacalny i jasny – darmowa wysyłka nie jest bowiem obarczona żadnymi ograniczeniami, dotyczącymi czy to częstotliwości zakupów, czy minimalnej wartości koszyka. Dla uczestników programu lojalnościowego TchiboCard każde zakupy mają darmową wysyłkę. Bez najmniejszych wątpliwości jest to duża korzyść dla konsumentów, ale również dla marki. Brak kosztów przesyłki z całą pewnością skłoni do częstszych zakupów.

Pamiętaj o każdym uczestniku programu lojalnościowego

Wiele marek często zapomina o uczestnikach swojego programu lojalnościowego. Uważają bowiem, że klient, który założył kartę i od czasu do czasu robi zakupy, nie wymaga więcej uwagi. To mylny osąd. Każdy konsument niezwykle mocno doceni indywidualne podejście. Idealnym pomysłem, który w swoich działaniach stosuje program lojalnościowy TchiboCard, jest specjalna oferta urodzinowa. Wystarczy podać swój adres e-mail oraz datę urodzenia a co roku na urodziny uczestnik programu TchiboCard otrzyma bardzo atrakcyjną niespodziankę do wykorzystania według potrzeb w sklepach stacjonarnych lub w sklepie internetowym. Dodatkowo zapisując się do Newslettera Tchibo nie tylko jest się na bieżąco ze wszystkimi promocjami Tchibo, ale również Tchibo otrzymuje się 10 % rabatu na pierwsze zakupy (i to niezależnie od kwoty zakupu).