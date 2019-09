Jak pomaga Fundacja Avalon?

Fundacja Avalon - doświadczenie i skuteczność

Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym to Fundacja ogólnopolska, która powstała w 2006 roku w Warszawie. Przez te 13 lat stała się jedną z najważniejszych organizacji non-profit w Polsce. Status Organizacji Pożytku Publicznego pozwala Fundacji pomagać osobom z niepełnosprawnością i osobom przewlekle chorym z całej Polski. Swoje założenia, by spełniać marzenia, poprawiać jakość życia i zwiększać samodzielność życiową podopiecznych, realizuje w taki sposób, że zwraca uwagę potencjalnych darczyńców i sponsorów. A to szczególnie ważne dla beneficjentów, którzy czerpią ze współpracy z Fundacją nie tylko środki finansowe, ale także siłę i radość, by uporać się z trudnościami codzienności.

Wyjątkowe przedsięwzięcia Fundacji Avalon

Fundacja Avalon wyróżnia się na tle innych organizacji za sprawą ciekawych przedsięwzięć, które zwracają uwagę na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. To dlatego odnosi sukcesy, a podopieczni są bardziej aktywni, lepiej się czują po turnusach rehabilitacyjnych, mają chęć do korzystania z atrakcji do tej pory zarezerwowanych dla osób zdrowych i znajdują radość w uprawianiu sportów również ekstremalnych.

Aktywna rehabilitacja działająca w ramach Avalon Active przynosi lepsze efekty dzięki włączeniu sportów w proces terapii. Podopieczni oprócz zajęć na sali mogą korzystać z dostosowanych treningów: Nordic Walkingu, Cross Treningu, samoobrony, Neuroaiki, Neuro Ice Skatingu, Zumby, technik relaksacyjnych, Outdooru oraz wirtualnej rzeczywistości. Są objęci opieką psychologa i logopedy.

Dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON z zajęć oferowanych przez Avalon Active można korzystać również nieodpłatnie. Fundacja działa na rzecz integracji Podopiecznych i sympatyków organizując warsztaty gry na djembe oraz spacery sensoryczne z przewodnikiem. Odnosi sukcesy w walce ze stereotypami dotyczącymi niepełnosprawności. Fundacja Avalon przy wsparciu Moniki Kuszyńskiej, Anji Rubik i Alżbety Lenskiej zainicjowała konferencję Seks ON przełamującą tabu dotyczące seksualności osób z niepełnosprawnościami. Natomiast we współpracy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zainicjowała platformę informacyjną Festiwal dla wszystkich, dzięki której osoby z niepełnosprawnością mogą dowiedzieć się jak radzić sobie w festiwalowych warunkach.

Helpuj - portal, który pomaga

Helpuj.pl to łatwy w nawigacji, ciekawy i przejrzysty portal, który umożliwia podopiecznym Fundacji Avalon organizowanie akcji charytatywnych i docieranie do potencjalnych darczyńców. Jest udaną odpowiedzią na rosnącą popularność crowdfundingu na świecie i w Polsce. To tutaj można założyć zbiórkę, która ma na celu zebranie konkretnej sumy na leczenie, rehabilitację, na pomoc w pokryciu kosztów operacji lub wyjazdu zagranicznego w celu podjęcia terapii. Tutaj też spełniać można marzenia. Niektórzy marzą o nowym wózku inwalidzkim, inni o niedrogim telefonie albo o wyprawie w nieznane. Każde marzenie, nawet jeśli wydaje się niewielkie, znaczy wiele.

Są też wyzwania! Jeśli nie można podarować komuś pieniędzy, można zrobić coś, co sprawi, że inni się uśmiechną i wpłacą chociaż drobną kwotę na konkretny cel. Helpuj łączy potrzebujących z darczyńcami, jest dowodem na to, że na świecie dobrych ludzi są miliony! Każda złotówka pomaga realizować większy cel!

Mural ozdabiający Warszawę

Osoby z niepełnosprawnością i chore często pozostają w domu. Nie widzimy ich na ulicach nie dlatego, że nie istnieją, ale dlatego, że rezygnują z aktywności ze względu na bariery architektoniczne. Pamiętajmy o tym jednak, że są, że mają swoje marzenia i chcą rozwijać pasje. Mural zlokalizowany naprzeciwko Galerii Mokotów, w okolicy Ronda Unii Europejskiej w Warszawie, to przepiękny obraz na murze z ważnym przesłaniem, który powstał z inicjatywy Fundacji Avalon.

Obraz pokazuje zwykłych, ale fantastycznych ludzi, którzy pomimo niepełnosprawności nie rezygnują z marzeń, tylko czasami potrzebują pomocy, by je spełnić i większej uwagi, by radzić sobie z wszelkimi przeszkodami. Bohaterowie muralu są także bohaterami w codziennym życiu, bo pomimo trudności tryskają optymizmem. Namalowany przez Dariusza Paczkowskiego, streetartowego twórcę i działacza społecznego, mural jest jedynym dostosowanym do potrzeb osób niedowidzących.

Kampania Extrasprawni

Dzięki Fundacji Avalon, Podopieczni realizują nawet te bardziej ekstremalne pasje: skaczą ze spadochronem, grają w rugby, prowadzą szybkie samochody, uprawiają crossfit. Ciężka praca i treningi sprawiają, że z dnia na dzień stają się coraz bardziej pewni siebie, silniejsi, coraz lepiej radzą sobie psychicznie z chorobą czy z niepełnosprawnością. Na kampanię Fundacji Avalon Extrasprawni składają się spoty telewizyjne, radiowe, kampania w mediach społecznościowych oraz platforma internetowa extrasprawni.pl./

Akcja ma integrować osoby sprawne i niepełnosprawne, łącząc ich za pośrednictwem pasji, talentów, wyjątkowych umiejętności. Promuje też sporty ekstremalne wśród osób z niepełnosprawnościami, by przekonali się, że pomimo trudności, mogą stawiać sobie cele, które nawet dla osób sprawnych są czasami trudne do zrealizowania. Takie pokonywanie barier to dla Podopiecznych najlepsza motywacja!

Jak Fundacja Avalon zdobywa fundusze?

Pomocowa działalność Fundacji Avalon rozwija się dynamicznie. Już ponad 10 000 osób korzysta ze zdobytego wsparcia finansowego, by poprawiać jakość swojego życia. Bezpośrednie przekazywanie pieniędzy potrzebującym jest możliwe dzięki licznym projektom i skutecznemu dotarciu do darczyńców. Fundacja Avalon posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, jest uprawniona do otrzymywania 1% podatku na cele statutowe oraz na rzecz swoich podopiecznych. Czerpanie pomocy z 1% jest świetnym rozwiązaniem.

Tutaj możesz dowiedzieć jak pomóc dzięki 1% podatku: https://www.fundacjaavalon.pl/jak_nam_pomoc/jeden_procent.html

Wystarczy w rocznym PIT-cie wskazać Fundację Avalon razem z numerem KRS, by pieniądze faktycznie pomogły wielu osobom. W dowolnym momencie można wspierać podopiecznych dzięki darowiźnie, także z zagranicy na konto Fundacji. Warto pamiętać, że można ją odliczyć od podatku. Autorskim projektem wsparcia podopiecznych jest portal zbiórkowy Helpuj.pl, poprzez który można wesprzeć na wiele sposobów osoby z niepełnosprawnością i chore.

Fundacja posiada także konto w serwisie Charytatywni Allegro http://charytatywni.allegro.pl/. Serwis umożliwia zbieranie środków na cele statutowe oraz na rzecz podopiecznych drogą aukcji charytatywnych. Avalon współpracuje też z serwisem FaniMani.pl. Osoby, które robią zakupy przez Internet, mogą pomagać wybranym organizacjom. W programie jest ponad 800 sklepów internetowych. Fundacja Avalon ma numer specjalny, dzięki czemu może otrzymywać darowizny w formie SMS-ów charytatywnych oraz współdziała z Idea Fair Play - serwisem internetowym umożliwiającym pozyskiwanie dodatkowych środków na subkontach podopiecznych Fundacji.

Tyle aktywnych działań i tyle możliwości pomocy sprawiło, że Fundacja Avalon odnosi sukcesy, które bezpośrednio przekładają się na stan

zdrowia i samodzielność podopiecznych oraz na pomoc chorym i ich rodzinom.

