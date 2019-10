Jak przygotować firmę na targi pracy?

Poinformuj zainteresowanych o tym, że będziesz uczestniczył w wydarzeniu.

Chęć udziału w targach pracy należy zgłosić do organizatora tego eventu. Może być nim zazwyczaj biuro karier danej uczelni lub urząd pracy. Powinniśmy także poinformować o tym zatrudnionych pracowników, aby odpowiednio wcześnie przygotowali się do tego wydarzenia (przygotowanie materiałów reklamowych, zabezpieczenie swoich zadań w firmie pod nieobecność na targach itp.). Media społecznościowe stały się obecnie dość popularnym środkiem komunikowania się.

Udział w targach pracy może być także upowszechniony za ich pośrednictwem na Facebooku. Z pewnością taki sposób skłoni do zapoznania się z ofertą wystawcy wielu użytkowników jednego z najbardziej popularnych portali. Każdy sposób promocji udziału firmy wystawienniczej w wydarzeniu zaowocuje większym zainteresowaniem odbiorców.

Przygotuj swoich pracowników do odpowiedniej prezentacji firmy.

Istotną wizytówką każdego wystawcy na targach pracy są osoby reprezentujące pracodawcę. Są one bowiem pierwszym źródłem kontaktu z potencjalnymi kandydatami zainteresowanymi ofertami pracy w firmie. Pracodawcy powinni zatem przemyśleć swoją decyzję, kogo należałoby oddelegować do udziału w targach pracy.

Kluczowymi umiejętnościami interpersonalnymi branymi pod uwagę powinny być m.in. komunikatywność, umiejętność budowania relacji czy otwartość na drugiego człowieka. Są to ważne kompetencje społeczne, dzięki którym zbudowana zostanie pozytywna relacja z kandydatami do pracy, a co istotne - zachowany zostanie tzw. efekt pierwszego wrażenia. Odpowiedni strój osób reprezentujących wystawcę identyfikujący się z kulturą organizacyjną firmy, jak również wiedza branżowa na temat profilu jej działalności będzie dopełnieniem odpowiedniej prezentacji firmy.

Nowoczesne stoiska targowe - pozwól się zobaczyć potencjalnym pracownikom.

Aby pomieścić wszystkie materiały promocyjne, warto zastanowić się nad stworzeniem nowoczesnego stoiska targowego, które przyciągnie uwagę osób odwiedzających i wpłynie korzystnie na pozytywny wizerunek wystawcy. Odpowiednia prezentacja firmy wystawienniczej może przyciągnąć uwagę potencjalnych kandydatów do pracy. Można to uczynić na wiele sposobów. Jednym z nich jest zachęta odwiedzających gadżetami reklamowymi w postaci kubków, długopisów, breloków, mini latarek, kalendarzy czy małych kuferków z cukierkami znajdujących się na ladzie targowej. Oczywiście powinny być one opatrzone w firmowe logo z adresem, telefonem czy stroną internetową. Tego typu gadżety szybko się kończą, więc warto zainwestować w większą ich ilość. Lada reklamowa wykonana jest przeważnie z profili aluminiowych oraz blatu z płyty meblowej. Podstawa może być zakończona solidnymi kółkami ułatwiającymi transport lady.

Kolejnym krokiem odpowiedniej promocji wystawcy jest opracowanie i zakup kolorowych ulotek reklamowych w liczbie ok. 500-600 sztuk. Powinny być wręczane każdej odwiedzającej stoisko osobie. Można zamieścić na nich niezbędne informacje o profilu działalności firmy, stanowiskach pracy, na które prowadzony jest nabór z krótkim opisem zakresu czynności, wymagań i tego co firma oferuje. Standardowym rozwiązaniem promującym wizerunek firmy z krótkim opisem usług, jest stojak reklamowy typu roll-up.

Ciekawym rozwiązaniem stają się obecnie zabudowy targowe o nowoczesnym i multimedialnym wyglądzie. Mogą być zabudowane ścianą z podświetleniem diodami LED. Z pewnością takie stoisko przyciągnie odwiedzających kolorystyką, innowacyjnością i zachwyci możliwością prezentowania na takiej ścianie zdjęć, filmów czy animacji. Tego typu systemy targowe stają się coraz bardziej popularne wśród wystawców na targach pracy. To dzięki tym prezentacjom w postaci zdjęć lub krótkiego filmu wyświetlonego na multimedialnej ścianie, możemy pokazać odwiedzającym charakter pracy w poszczególnych działach firmy, zobrazować wystrój pomieszczeń, przedstawić zatrudnionych w firmie pracowników itp. Wspomniany system ekspozycyjny pozwala przełamać barierę niedostępności i ocieplić wizerunek wystawcy, a tym samych podnieść prestiż firmy ukazując ją jako nowoczesną i przyjazną dla wszystkich zainteresowanych kandydatów. Nowoczesne stoisko targowe można uzupełnić o podwieszany ekspozytor z naciągniętą grafiką, który pozwoli wyróżnić się danemu wystawcy w ciekawy sposób.

Zaopatrz się w regały z ulotkami i informacjami o Twojej firmie i rekrutacji.

Odpowiednio dobrane regały na ulotki, prospekty firmowe czy gadżety reklamowe, mogą świadczyć o harmonii i uporządkowanej strukturze wewnątrz firmy, a także wyeliminują chaos informacyjny. Na rynku znajdują się m.in. stojaki kaskadowe wykonane z przezroczystego lub kolorowego polistyrenu, stojaki wolnostojące czy obrotowe. Można umieścić na nich firmowe logo. W sposób estetyczny i wyjątkowy zaprezentujemy na nich ulotki w formacie A4, A5 i A6. Są to bardzo proste w budowie konstrukcje stalowe polakierowane proszkowo, które można bez problemu rozłożyć, a następnie złożyć po zakończonych targach. Bardziej wyszukaną formę stanowią drewniane regały na ulotki z wypalonym laserowo logo firmy lub wyfrezowane cyfrowo CNC. Producenci regałów na ulotki oferują także na rynku multimedialne stojaki reklamowe. Można na nich podłączyć monitor LCD do 4-5 kilogramów. To kwestia zasobności portfela wystawcy. Jeśli chcemy się przebić przez gąszcz firm konkurencyjnych, aby zatrzymać wzrok osób odwiedzających nasze stoisko, warto zainwestować w tego typu rozwiązania. Wysoka jakość materiałów reklamowych, niepowtarzalny design stoiska, może być kluczem do odniesienia pożądanego sukcesu.