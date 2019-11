Jak się najlepiej przygotować do aplikowania o Fundusze Europejskie w formule Szybkiej Ścieżki?

Do 16 grudnia można zgłaszać wnioski w konkursie Szybka Ścieżka prowadzonym przez NCBR dla przedsiębiorców i naukowców realizujących projekty B+R, czyli badawczo-rozwojowe. Jego budżet to aż 1,1 mld zł.

Spotkania informacyjno-warsztatowe takie jak to w stolicy pozwalają przedsiębiorcom i naukowcom z regionu zdobyć niezbędną wiedzę do skutecznego aplikowania po Fundusze Europejskie. Eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przekażą mazowieckim innowatorom m.in. praktyczne informacje o tym, jakie projekty mogą liczyć na wsparcie w ramach konkursów Szybkiej Ścieżki. Warsztaty odbędą się 19 listopada.

Tylko w zeszłym roku przedsiębiorcy z regionu mazowieckiego otrzymali dofinansowanie z NCBR na 773 innowacyjne projekty. Atutem Mazowsza jest znacząca liczba jednostek naukowych i uczelni wyższych, realizujących szerokie spektrum badań. Prowadzone w regionie prace badawczo-rozwojowe o wysokim poziomie zaawansowania technologicznego stawiają województwo w roli producenta i eksportera nowoczesnych technologii oraz wysokospecjalistycznych usług B+R. W tym roku Politechnika Warszawska zajęła najwyższe wśród polskich uczelni technicznych miejsce w rankingu QS Graduate Employability.1 Natomiast Uniwersytet Warszawski w rankingach międzynarodowych – takich jak Times Higher Education World University Ranking (THE), Quacquarelli Symmonds World University Ranking (QS) oraz Academic Ranking of World Universities (ARWU) – wypada najlepiej spośród wszystkich polskich uczelni.2 Środowiska naukowe, ściśle współpracując z biznesem, również dzięki dofinansowaniu z Szybkiej Ścieżki realizują innowacyjne projekty i przyczyniają się do rozwoju regionu.

Dla kogo Szybka Ścieżka

W ramach Szybkiej Ścieżki o dofinansowanie mogą się ubiegać duże, średnie, małe przedsiębiorstwa i start-upy. W tym roku po raz pierwszy do konkursu zaproszono również konsorcja przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie nawet do 80 proc. wartości ich projektu. Pozostałe 20 proc. powinno pochodzić ze środków własnych. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro. Przypomnijmy: termin składania wniosków w konkursie z największą alokacją budżetową i bez ograniczeń tematycznych upływa 16 grudnia.

Jednocześnie trwa nabór w konkursie dla MŚP z certyfikatem Seal of Excellence (zgłoszenia przyjmowane są do 29 listopada). W drugiej połowie roku NCBR uruchomiło nabory wniosków w konkursach tematycznych: pierwszy dedykowany projektom z zakresu technologii kosmicznych (budżet to 300 mln zł), drugi – 2 https://www.uw.edu.pl/wspolpraca/pozycja-uw-na-swiecie/miedzynarodowe-rankingi-szkol-wyzszych/ technologii tworzyw sztucznych (budżet: 180 mln zł), trzeci jest skierowany do obszaru związanego z innowacyjnymi nawozami przyjaznymi dla środowiska (budżet: 200 mln zł). 9 grudnia ruszy zaś ogłoszony w listopadzie nabór wniosków na projekty dotyczące urządzeń grzewczych (z budżetem 200 mln zł). Łączny budżet konkursów w drugiej połowie 2019 r. to już ponad 2 mld zł.

Autorska technologia zbliżeniowych płatności mobilnych od mazowieckich innowatorów

Wśród beneficjentów konkursu Szybka Ścieżka jest firma Neontri, która stworzyła technologię wielokanałowego uwierzytelniania i autoryzacji transakcji. Dzięki otrzymanemu wsparciu we współpracy z Politechniką Warszawską powstało rozwiązanie, które już w toku prac B+R budziło szerokie zainteresowanie rynkowe. Choć według pierwotnych założeń Jiffee miało służyć przede wszystkim do dokonywania płatności mobilnych przy wykorzystaniu protokołu Bluetooth, to w toku projektu dostrzeżono dla tego rozwiązania znacznie więcej zastosowań. Dzięki temu firma niemal równolegle z zakończeniem fazy B+R może się pochwalić pierwszym komercyjnym wdrożeniem oraz licznymi rozmowami o potencjalnej współpracy. Przedstawiciel firmy podczas spotkania NCBR dla Firm w Warszawie opowie o swoich doświadczeniach przy aplikowaniu o dofinansowanie i realizacji projektu.

Praktyczne informacje podczas warsztatów

Przedsiębiorcy i naukowcy z regionu, którzy planują również realizację prac badawczo-rozwojowych, są zaproszeni do zapoznania się z konkursami prowadzonymi przez NCBR oraz do bezpośrednich rozmów z ekspertami. W ich trakcie dowiedzą się, jak zaplanować projekt B+R, na co można przeznaczyć dofinansowanie, jak je uzyskiwać i rozliczać.

Okazją są m.in. spotkania NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR. Można się o nich dowiedzieć więcej, korzystając ze strony www.NCBRdlafirm.pl. Do tej pory w całej Polsce odbyło się blisko 90 takich warsztatów, a planowane są kolejne. Udział w nich jest bezpłatny.

Więcej informacji o konkursach Szybka Ścieżka oraz Ścieżka dla Mazowsza dostępnych jest na stronie ncbr.gov.pl/szybkasciezka.

Jeśli chcesz zweryfikować założenia swojego projektu i dowiedzieć się, czy ma on szanse na dofinansowanie, skorzystaj z Asystenta Innowacji na www.ncbr.gov.pl.

O konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uzyskasz informacje również w Punkcie Informacyjnym w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47a, pod numerem telefonu 22 39 07 170 lub pisząc na adres info@ncbr.gov.pl.

Nie wiesz, jak zacząć? Zrób STEP

Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją projektów badawczo-rozwojowych przy wsparciu z Funduszy Europejskich mogą również skorzystać z bezpłatnego narzędzia Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł (STEP), realizowanego dzięki współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, instytucji wdrażających działania konkursowe w ramach POIR, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE), Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz ekspertów posiadających doświadczenie w ocenie wniosków konkursowych. STEP składa się z dwóch ścieżek wsparcia, dostosowanych do potrzeb poszczególnych przedsiębiorców.

STEP ścieżka I, Weryfikacja Pomysłu na Projekt jest skierowany do przedsiębiorców, którzy mają już konkretny pomysł na projekt i chcieliby go sprawdzić pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania z POIR oraz pod kątem określenia mocnych i słabych stron pomysłu w kontekście kryteriów konkursowych. Z kolei STEP ścieżka II, Innovation Coach to oferta dla firm, które chciałyby prowadzić prace z obszaru B+R+I, ale nie mają doświadczenia w tym zakresie ani nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków publicznych na realizację innowacyjnych projektów.

Oba instrumenty są bezpłatne, dostępne dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców. Można z nich skorzystać w każdej chwili. Informacje o zasadach i korzyściach z udziału dostępne są na stronach: www.poir.gov.pl/step (STEP I) oraz www.innovationcoach.pl (STEP II).