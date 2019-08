Jak wybrać najlepszą szkołę pływania dla naszego dziecka??

Nauka pływania, nie ma co ukrywać – nie jest tanią inwestycją. Ceny chociażby w Warszawie różnią się od siebie niekiedy o grubo ponad kilkadziesiąt złotych. Jedno jest pewne - każde pieniądze są warte, aby zapisać dziecko na naukę pływania. Tylko jak wybrać najlepszą szkołę? W Warszawie jest bardzo dużo szkółek, które zajmują się nauką pływania dla dzieci. A wybór wcale nie jest taki prosty. Wielu błędów popełnianych przed rodziców, po prostu można uniknąć.

NAJWIĘKSZE ZNACZENIE MAJĄ INSTRUKTORZY PŁYWANIA

Jednym z najczęstszych przeoczeń przy wyborze szkoły pływania jest brak sprawdzenia, czy instruktorzy w tej szkole są prawdziwie zaangażowani w pracę z dziećmi. Dobry instruktor to taki, który ma zarówno praktyczną wiedzę na temat stylów pływackich, jak i podejście dydaktyczne i pedagogiczne do dziecka. Czas spędzony na basenie nie ma być tylko nudną nauką techniki dla dzieci, ale wspaniałą zabawą połączoną z nauką. Dziecko musi na takie lekcje przychodzić z chęcią i radością, tylko wtedy bowiem będzie chłonąć wiedzę i technikę. Musimy również pamiętać, że każde dziecko ma inny charakter, inne spojrzenie na naukę. Instruktor powinien więc wiedzieć, podobnie jak rodzic jaki typ nauki dziecku zaproponować. Czy to będzie indywidualna nauka, czy grupowa nauka pływania. Nie wskazujemy tu, która metoda jest lepsza. Jedna i druga ma swoje zalety. Najważniejsze jednak by dziecko miało dopasowane zajęcia do swoich potrzeb. Dobry instruktor będzie też w stanie zweryfikować czy poziom, na który zapisaliśmy dziecko, jest dla niego odpowiedni. Nie zawsze pierwszy wybór okazuje się być trafnym. Zadaniem więc instruktora jest także sprawdzenie czy dziecko nie powinno być w grupie bardziej zaawansowanej, czy wręcz odwrotnie i nas o tym niezwłocznie poinformować.

CO U TWOJEGO DZIECKA SŁYCHAĆ

Kolejną kluczową kwestią jest brak kontaktu z biurem czy brak monitorowania postępów dziecka. Jako rodzice i jako osoby płacące za naukę dzieci, mamy także swoje prawa. Są nimi stały kontakt z biurem i koordynatorem zajęć. Nasze dzieci są dla nas najważniejsze, chcemy więc na bieżąco znać wszystkie kwestie z nimi związane, między innymi postępy w nauce, ale także czy są planowane jakieś przerwy w nauce np. świąteczne, ewentualne zmiany w kadrze instruktorskiej i inne kwestie mniej lub bardziej formalne. Zarządcy dobrych szkół pływania będą sobie z tego zdawać sprawę i udzielać Wam wyczerpujących informacji w każdym interesującym Was temacie. Najlepsze szkoły posiadają aplikacje gdzie wiele spraw można załatwić w panelu klienta.

NIE WYRZUCAMY PIENIĘDZY W … BASEN

Najczęstszym błędem, jaki rodzice popełniają, jest niesprawdzenie informacji na temat możliwości odrobienia zajęć. Niewiele szkół pływania się na to godzi. Kiedy dziecko jest chore niewskazane jest wtedy oczywiście wyjście na basen. Nie chcemy jednak aby nasza pociecha traciła przez to zajęcia. Dlatego świetnym rozwiązaniem jest wybór szkoły dającej możliwość odrabiania zajęć najlepiej bez limitu.

GDZIE NA PŁYWANIE?

Wola? A może nauka pływania w Śródmieściu? Jesteśmy i tu i tu. Aby ułatwić Wam dotarcie na zajęcia, organizujemy kursy na kilkunastu warszawskich basenach. Macie więc wybór w znalezieniu dogodnej dla siebie lokalizacji. Przed Wami wyjątkowa okazja aby nas sprawdzić i przekonać się ile radości i uśmiechu pojawi się na buziach Waszych dzieci!

