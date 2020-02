Jak wybrać stomatologa? - Oto garść przydatnych rad

Choć jeszcze kilka-kilkanaście lat temu stomatologia była kojarzona z bolesnym i nieprzyjemnym leczeniem, zaawansowane metody, które są stosowane obecnie, sprawiają, że wizyty u dentysty mogą się odbyć bez stresu. Właśnie tego oczekujesz? Zobacz, czym wyróżniają się najlepsze gabinety stomatologiczne i właśnie w takich miejscach poddawaj się leczeniu dentystycznemu.

Recepcja – pierwsza wizytówka dentysty

Aby pacjent poczuł się dobrze, odwiedzając gabinet stomatologiczny, niezbędne jest stworzenie przyjaznego otoczenia już od progu. Dlatego tak ważny jest kontakt pacjenta z recepcją – zarówno ten telefoniczny, jak i bezpośredni. Pozytywnie nastawieni, uśmiechnięci pracownicy, komfortowa poczekalnia z kącikiem dla najmłodszych, relaksująca muzyka sącząca się w tle to jedna strona medalu. Druga to pełen profesjonalizm i precyzyjna organizacja wizyt u stomatologa. Wybierz gabinet, w którym możesz z łatwością ustalić dogodny dla siebie termin kontroli czy wykonania zabiegu, a wizyta odbywa się o uzgodnionej porze, a nie ze sporym opóźnieniem.

Stomatolog, który traktuje pacjenta po partnersku

Gdy dentysta patrzy na Ciebie „z góry” już od pierwszych chwil wizyty, a podczas wykonywania zabiegu dyskutuje o sprawach prywatnych z osobą mu asystującą, czujesz się niekomfortowo. Możesz mieć wrażenie, że lekarz ignoruje Cię, a swoją pracę wykonuje bez należytego skupienia. Na takie nieprzyjemności nie narazisz się w dobrej klinice stomatologicznej. Zgodnie z nowoczesnymi standardami lekarz powinien rozpoczynać wizytę, siadając naprzeciwko pacjenta i przeprowadzając wywiad lekarski – interesując się także o jego samopoczucie oraz wygodę na każdym etapie zabiegu.

Precyzyjnie ustalony program leczenia

Pierwsza wizyta w gabinecie dentystycznym jest kluczowym momentem. To wówczas stomatolog dokładnie ocenia stan Twoich zębów (najlepiej – także w oparciu o nowoczesną technikę obrazowania) i – co najważniejsze – ustala plan leczenia. Tak, abyś wiedział, jak będzie wyglądać harmonogram kolejnych wizyt, jakie zabiegi będą wykonywane podczas poszczególnych spotkań z lekarzem i jaki będzie koszt leczenia. Gdy jesteś przygotowany na to, co się stanie – nie stresujesz się kolejną wizytą.

Nowoczesne techniki stomatologiczne

Stomatologia rozwija się z roku na rok, a nowe techniki leczenia zębów sprawiają, że leczenie jest w pełni bezbolesne i pozwala cieszyć się białym, zdrowym uśmiechem niemal każdemu. Dlatego warto wybierać specjalistów, którzy oferują np. leczenie laserowe (sprawdź: https://varsoviadental.pl/uslugi/leczenie-laserowe/) czy możliwość prostowania zębów innowacyjną metodą INVISALIGN – z wykorzystaniem prawie niewidocznych aparatów ortodontycznych. W Warszawie taką możliwość oferuje m.in. klinika dentystyczna Varsovia Dental.

Higiena, higiena i jeszcze raz higiena

Czy Twój stomatolog zakłada przy Tobie nową parę rękawiczek jednorazowych? Czy fotel, spluwaczka oraz oprzyrządowanie medyczne są czyste i zostały zdezynfekowane? Czy sprzęt do wykonywania zabiegów jest jednorazowy i wyjmowany przy Tobie z oddzielnego opakowania? Higiena w gabinecie stomatologicznym jest niezwykle ważna. Warto mieć świadomość, że jałowe otoczenie to gwarancja, iż podczas zabiegu nie dojdzie do infekcji.

Pamiętaj: jeśli do dentysty zamierzasz przyprowadzić swoje dziecko, upewnij się również, że wybrany przez Ciebie gabinet oferuje tzw. wizyty adaptacyjne. Są to wizyty, które stworzą przyjazną atmosferę i sprawią, że maluch nie będzie utożsamiał leczenia stomatologicznego z bólem i stresem. Dowiedz się więcej o stomatologii dziecięcej: https://varsoviadental.pl/stomatologia-dziecieca/

Rozpoczęcie leczenia stomatologicznego może być dla Ciebie wyzwaniem. Jeśli jednak znajdziesz dobrego dentystę, szybko zapomnisz o strachu i krok po kroku uzyskasz piękny uśmiech na lata. Dlatego poświęć chwilę na wybór odpowiedniego gabinetu stomatologicznego.