Jak wygląda kontrola osób na kwarantannie domowej? Policjanci przynajmniej raz dziennie przychodzą pod okno

Zdecydowana większość Polaków podeszła racjonalnie do trwającej epidemii i pozostała w domach. Część osób została do tego zmuszona przez nałożoną kwarantannę. Poddawane niej są osoby, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Od 15 marca dotyczy to także wszystkich osób, które wracają z zagranicy. Podczas kwarantanny domowej nie można opuszczać miejsca, w którym się przebywa. Zakazane jest także wychodzenie do sklepu czy na spacer z psem. Policja wspiera służby sanitarne w nadzorze nad osobami objętymi kwarantanną

Więcej o kwarantannie domowej: Kwarantanna domowa - co wolno, a czego nie wolno? Jak zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa?