Jak wygląda wizyta u lekarza w czasach koronawirusa? Jak uzyskać poradę lekarską?

Pandemia koronawirusa cały czas trwa. Choć powoli wracamy do normalnego życia to przez jakiś czas koniecznie będzie zachowanie środków ostrożności, szczególnie u lekarza. Czujecie się źle, zabrakło was leków albo boli was ząb i nie wiecie co zrobić? Lekarze przyjmują pacjentów, ale na nieco innych warunkach. Ryzyko istnieje, ale nie należy obawiać się wizyty u lekarza, ponieważ przychodnie odpowiednio dbają o dezynfekcję pomieszczeń. Aczkolwiek jeśli to możliwe, lepiej skorzystać z teleporady, zamiast spotykać się twarzą w twarz z lekarzem. Szczegóły w artykule poniżej.

Teleporada – jak skontaktować się z lekarzem? Jeśli potrzebujesz konsultacji lekarskiej to ze względu na niebezpieczeństwo zarażenia się koronawirusem, najlepiej skorzystać z teleporady. Tym sposobem chronisz nie tylko siebie, ale także lekarza i inne osoby, które mogłoby przebywać w przychodni. Jesteśmy przyzwyczajeni do spotkań z lekarzem twarzą w twarz, ale obecna sytuacja (czyli pandemia) pokazuje, że na odległość też można leczyć się w niektórych przypadkach. Jak skorzystać z teleporady? Wystarczy zadzwonić do przychodni i umówić na się na konkretną godzinę. Jeśli lekarz będzie w stanie podczas teleporady pomóc i postawić diagnozę to otrzymasz e-receptę. Tym sposobem będzie czekała cię wizyta wyłącznie do apteki. Lekarze, którzy najczęściej udzielają teleporad: internista;

alergolog;

dermatolog;

pediatra;

kardiolog;

dietetyk;

endokrynolog;

ginekolog;

położna;

psycholog.

Jak wygląda wizyta u lekarza podczas pandemii? Podczas telekonsultacji lekarz może zadecydować, że konieczna jest wizyta stacjonarna. Wtedy będziesz musiał przyjść osobiście do przychodni. Prawdopodobnie dzień przed wizytą skontaktuje się z tobą pracownik placówki medycznej. Przeprowadzi z Tobą wywiad pod kątem objawów COVID-19 lub infekcji grypopodobnej. Będzie także pytał czy nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. Przed wejściem do przychodni należy założyć maseczkę i zdezynfekować ręce. Następnie pracownik zmierzy ci temperaturę. Jeśli będzie prawidłowa to spokojnie będziesz mógł wejść do środka. Oczekujące osoby muszą zachować dwumetrowy dystans. Po każdym pacjencie krzesełka i łózka są dezynfekowane, więc nie musisz się obawiać o ewentualne zarażenie się. Warto pamiętać, żeby na umówioną wizytę przychodzi (jeśli to możliwe) bez osób towarzyszących. Najlepiej pojawić się na miejscu nie wcześniej niż 5 minut przed wizytą. Dzięki temu ograniczamy kontakt z innymi pacjentami i skracamy czas pobytu w poczekalni.

Wizyta u dentysty a koronawirus Jeszcze do niedawna lekarz stomatolog przyjmował tylko pacjentów, którzy niezwłocznie wymagali pomocy dentystycznej, wizyty pozostałych były przekładane na późniejszy termin. Aczkolwiek Ministerstwo Zdrowia nie wydało jednoznacznych wytycznych, co do leczenia stomatologicznego w warunkach epidemii. Zalecono, aby zawiesić przyjęcia pacjentów lub ograniczyć je do tych wyłącznie niezbędnych. Ostateczna decyzja należała do lekarzy stomatologów. Teraz po zluzowaniu obostrzeń dentyści przyjmują pacjentów normalnie, ale między jednym a drugim robią większą przerwę czasową.

Są również gabinety, które oferują kontakt telefoniczny. Po wstępnej ocenie problemu na podstawie rozmowy telefonicznej dentyści decydują, co dalej. Jest kilka opcji: mogą m.in. ograniczyć się wyłącznie do teleporady, wystawić e-receptę lub w pilnych przypadkach skierować na wizytę do placówki.

W gabinetach wprowadzone zostały specjalne procedury, które mają zminimalizować ryzyko zakażenia się. Chodzi tutaj przede wszystkim o profesjonalną dezynfekcję sprzętu, z którym miał styczność pacjent oraz wszystkich powierzchni, których dotykał lub mógł dotknąć. Z tego względu wydłużony jest, wspomniany już, czas między pacjentami. Co więcej, lekarz stomatolog musi zachowywać szczególną ostrożność, dlatego zakłada okulary ochronne lub przyłbicę, maseczkę oraz jednorazowy fartuch.

Ze względu na zwiększone środki ostrożności, gabinety zaczęły pobierać tzw. opłatę epidemiologiczną. Zdarza się, że do wizyty należy dopłacić nawet 150-200 zł. Taka opłata wprowadzona jest tymczasowo na czas trwania epidemii, ale o jej wysokość możemy się dopytać podczas zapisywania wizyty. Podejrzewam koronawirusa – jak zgłosić się do lekarza? Masz suchy kaszel, gorączkę i duszności? A może widziałeś się z osobą zarażoną COVID-19? Jeśli podejrzewasz u siebie koronawirusa to pamiętaj, że nie powinieneś jechać do lekarza. Nie wybieraj się także na SOR. Jeśli okazałoby się, że test wyszedł u ciebie pozytywny to szpital lub przychodnia musiałby zostać poddane kwarantannie. W takiej sytuacji najlepiej zadzwonić na infolinię NFZ, gdzie uzyskasz informacje na temat dalszego postępowania.