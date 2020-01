Jak wyglądała Warszawa 900 lat temu? Zobacz cyfrowe rekonstrukcje średniowiecznej stolicy [WIZUALIZACJE]

Początki Warszawy na Bródnie

W okolicach X i XI wieku na terenie Warszawy powstał pierwszy gród. Znajdował się on w okolicach dzisiejszego Lasu Bródnowskiego. Kilkaset lat temu był to teren bardzo wilgotny i w znacznej mierze zabagniony. Piaszczyste łachy poprzecinane były licznymi strumieniami i rzeczkami zasilającymi Narew oraz Wisłę. Obecnie trudno jest nam to sobie wyobrazić, ponieważ teraz znajduje się w tym miejscu las. Na szczęście dzięki pracy Mateusza Osiadacza nie musimy tego robić - archeolog jest w trakcie cyfrowego odtwarzania grodziska.