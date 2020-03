Jak zagospodarować deszczówkę? Zobacz najlepsze rozwiązania

Sieci kanalizacyjne w polskich metropoliach coraz częściej nie są w stanie poradzić sobie z odprowadzaniem dużej ilości wody w krótkim czasie, co w efekcie prowadzi do regularnych podtopień. Odpowiedzią miejskich urzędników na taki stan rzeczy mają być inwestycje w rozwiązania, które pomogą zagospodarować deszczówkę w miejscu jej opadu. Kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę. Oto one:

Zielone przystanki

Chyba każdy z nas choć raz w życiu postanowił schronić się przed deszczem pod wiatą przystanku. Jednak pewnie mało kto pomyślał wtedy, że to chwilowe schronienie może posłużyć również, jako naturalny system nawadniania rosnących wokół roślin. To wszystko dzięki odpornym na złe warunki atmosferyczne sukulentom, które posadzone na dachu mogą zatrzymać nawet 90% wody, jaka spadnie na nie w ciągu roku.

Muldy chłonne

Wyobraźcie sobie, że idąc chodnikiem zamiast rowów czy betonowych korytek mijacie porośnięte roślinnością zagłębienie terenu. Czyż spacer nie staje się od razu przyjemniejszy? Jednak poza wrażeniem estetycznym, takie rozwiązanie spełnia jeszcze jedną, niezwykle istotną rolę – pomaga w retencji wód opadowych. Szacuje się, że tego typu muldy mogą przyjąć nawet do 450 l deszczówki/ m2. Mało tego działają również, jako filtr zanieczyszczeń wód opadowych.

O walorach krajobrazowych takiego rozwiązania nawet nie trzeba wspominać, bo zieleń i piękno natury pośród szarych bloków mówią same za siebie. Warto jednak powiedzieć o tym, że ogrody deszczowe chłoną deszczówkę nawet 40% lepiej niż klasyczne trawniki. Mało tego, tego typu ogród może wykonać każdy, kto posiada choćby niewielką działkę. Wystarczy tylko obsadzić ją roślinnością hydroliftową, czyli „lubiącą wodę”. Do wspomnianej flory zalicza się chociażby strzałka wodna, knieć błotna, tatarak zwyczajny czy krwawnica pospolita.

Powierzchnie przepuszczalne

To najczęściej spotykane ze wszystkich sposobów na gospodarowanie wód opadowych. Dzięki ich zastosowaniu odciążamy kanalizację deszczową, jednocześnie poprawiając retencję wód.

Takie powierzchnie powstają najczęściej z pospółki, kamienia łamanego czy ze żwiru, więc jak łatwo się domyślić, zazwyczaj stosowane są przy budowie parkingów, podjazdów, alejek, ścieżek spacerowych czy miejsc postojowych.

Zielone ściany

A co gdyby zazwyczaj szare, odrapane mury czy ściany blokowisk obsiać roślinnością? Wtedy to mamy do czynienia z coraz popularniejszymi zielonymi ścianami. Jednak zakrywanie niezbyt estetycznych elementów miejskiego krajobrazu, to nie jedyne zastosowanie takiego rozwiązania.

Rośliny najpierw chłoną, a później odparowują wodę, tym samym opóźniając jej odpływ do kanalizacji. Dzięki temu przyczyniają się do zmniejszenia jej obciążenia w szczytowych momentach.

System do spłukiwania toalet, prania

Nawet wykonując tak prozaiczne czynności jak pranie czy spłukiwanie toalet, możemy przyczynić się do lepszego gospodarowania wodami opadowymi. Wystarczy tylko specjalny system zasilany głównie wodą, która spływa rynnami. Następnie deszczówka trafia do zbiorników, gdzie poddawana jest procesowi filtracji i za pomocą elektrycznej pompy wprowadzana jest do instalacji wewnętrznej.

Co prawda opisywane rozwiązanie jest dość drogie, bo w przypadku prywatnych domów koszt budowy takiego systemu wynosi około 10 tys. zł, jednak wydaje się, że w niedalekiej przyszłości może stać się standardem.

Zbiornik na deszczówkę.

Aby lepiej gospodarować wodami opadowymi nie trzeba jednak rozbijać banku. Wystarczy już najprostsze i stosunkowo tanie rozwiązanie jakim jest zwykły zbiornik na deszczówkę. Średni koszt 360 l rezerwuaru z kranikiem oscyluje w granicach 300 zł. A do czego możemy wykorzystać nagromadzoną w nim wodę? Opcji jest mnóstwo. Od mycia auta, przez prace porządkowe, na podlewaniu ogródka kończąc. Ekonomicznie i ekologicznie.

To tylko kilka przykładów na to, w jaki sposób można zagospodarować wodę opadową. Oczywiście podobnych rozwiązań istnieje o wiele więcej, jednak to o czym należy pamiętać przede wszystkim, to to, że każdy litr deszczówki zatrzymany w miejscu opadu zmniejsza ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej.