Jak zorganizować dzieciom ferie zimowe?

Zastanawiasz się jak zorganizować swoim dzieciom zajęcia w ferie zimowe? W poniższym artykule przedstawiamy Wam kilka propozycji, w tym obozy narciarskie dla dzieci. https://deski.org/obozy-narciarskie/.

Sportowe szaleństwo na nartach

Obozy narciarskie można podzielić na te organizowane pod okiem rodziców lub wyjazdy samodzielne. Pierwsza opcja to dołączenie do klubu WTS DeSki, które już od ćwierćwiecza szkolą dzieci, jak i dorosłych. W tym istnieje również grupa UrwiSki, która zrzesza dzieciaki od 4 roku życia. Na stronie stowarzyszenia można odnaleźć możliwe terminy wyjazdów oraz pełen pakiet korzyści dla najmłodszych. Należą do nich:

małe grupy do nauki, które powstają przez dopasowanie poziomu do umiejętności osób na szkoleniu,

zdrowe części sportowej rywalizacji,

jazdę na najlepiej przygotowanych podhalańskich stokach. Należą do nich m.in.: Rusiń-SKI, JurgówSKI, Kotelnica Białczańska, Czarna Góra, Koziniec i inne. Dodatkowo dla osób o większych zdolnościach organizowane są zajęcia na Kasprowym Wierchu,

specjalne zajęcia popołudniowe w gronie rodziny takie jak: ognisko, wycieczka na Termy Bukovina, zimowy kulig,

zajęcia dla najmłodszych z zakresu wiedzy o górach, narciarstwie, kulturze i przyrodzie rejonu Podhala,

miłą i rodzinną atmosferę.

Drugą z opcji jest samodzielny wyjazd narciarski. Ceny rozpoczynają się już od 1700 złotych.

Gdzie można korzystać z atrakcji?

Najczęściej spotykanymi miejscami na obozy narciarskie są polskie góry. Przedszkole narciarskie znajduje się w malowniczej Bukowinie Tatrzańskiej. W przypadku wyjazdów samodzielnych możliwy jest wyjazd w polskie góry lub za granicę.

Dla osób, które nie wyjeżdżają z Warszawy możliwą atrakcją są treningu na Górce Szczęśliwickiej. Zajęcia są świetnych przygotowaniem do sezonu na prawdziwym śniegu. Grupy zorganizowane w organizacji dedykowane są maluchom z roczników 2014 i starszym, które potrafią same wjeżdżać na orczyku i samemu zjeżdżać. Dla chętnych możliwe są starty w zawodach, do których nalezą: Warszawska Liga Alpejska i Warszawska Liga Narciarska. Ceny za naukę indywidualną są zależne od liczby osób w grupie i długości szkolenia.

Kim są DeSki?

To założony ponad 30 lat temu klub sportowy. Na czele klubu zasiada zarząd. Obecnie prezesem jest: Piotr Szkiełkowski. Od jesieni 1986 roku firma rozpoczęła swoją działalność w sekcji narciarskiej. Od tej pory jest miejscem nauki dla mieszkańców Warszawy i okolic.

A wy jakie rozrywki zafundujecie swoim dzieciom w najbliższe ferie zimowe? Wybierzecie narty, czy inną formę rozrywki i sportu?