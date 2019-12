"Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Tak wyglądała uroczysta premiera filmu w Warszawie

Śpiewanie Last Christmas w Warszawie. Mieszkańcy stolicy włączyli się w wyjątkową akcję! [WIDEO]

Nie ma Świąt Bożego Narodzenia bez słynnego utworu Last Christmas. Przebój grupy Wham! wpisał się na dobre w historię świątecznych przebojów. Wspólne śpiewanie Last Christmas w Warszawie odbyło się 7 grudnia 2019 r. - setki warszawiaków dołączyły do chóru w wyjątkowym wykonaniu t...