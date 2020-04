Jak zrobić maseczkę ochronną? Poradnik krok po kroku. Instrukcja wykonania maseczki na twarz w domowych warunkach

fot. pixabay.com / zdjęcie ilustracyjne

Maseczka ochronna na twarz. Minister Zdrowia Łukasz Szumowski sugeruje, że wkrótce w miejscach publicznych obowiązkowe będzie posiadanie ochronnej maseczki na twarzy. Oznacza to, że każde wyjście z domu - do sklepu, do pracy czy na spacer z psem będzie wiązało się z koniecznością posiadania maski ochronnej. Jak wiadomo, maseczki są aktualnie towarem deficytowym. Co zrobić, kiedy lokalne apteki i hurtownie świecą pustkami? Maskę ochronną można zrobić samodzielnie. Zobacz instrukcję wykonania maseczki w domowych warunkach.