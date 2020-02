Jaka będzie przyszłość lotniska Chopina? W czerwcu poznamy "2 lub 3" warianty

- Jest za wcześnie, by mówić o przyszłości lotniska Chopina. W czerwcu podamy 2 lub 3 warianty dotyczące jego dalszego funkcjonowania - poinformował 25 lutego pełnomocnik ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, Marcin Horała, donosi rynek-lotniczy.pl. - Pewne jest tylko to, że nie będzie ono funkcjonować w obecnym kształcie, to znaczy nie będzie już największym przesiadkowym lotniskiem w Polsce. W sposób naturalny tę funkcję przejmie CPK - dodaje.

- Jakie będą dalsze losy stołecznego portu, o tym zdecyduje rząd - mówił dyrektor lotniska Chopina na wtorkowej konferencji prasowej.

Rekordowy początek 2020 r.

- To rekordowy styczeń w historii portu pod względem liczby obsłużonych pasażerów - informowali tydzień temu przedstawiciele największego warszawskiego portu lotniczego. W styczniu z lotniska skorzystało łącznie 1,350 mln. pasażerów. Jest to o 13,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ruchu międzynarodowym obsłużono 1,214 mln osób (o 13,7 proc. więcej), zaś w krajowym 136 tys. (8.6 proc. więcej).