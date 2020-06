Jaka hulajnoga dla dziecka. Zobacz modele które możesz kupić już za mniej niż 100 zł

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Najlepsze hulajnogi dla dzieci: Te modele są sprawdzone i kosztują mniej niż 100 złotych

Dla wielu rodziców wybór hulajnogi dla dziecka zdaje się być jazdą bez trzymanki - jaki rozmiar i liczbę kół powinna mieć hulajnoga dla 3-latka, a jaki dla 7-latka? Na co należy zwrócić uwagę, aby sprzęt był bezpieczny i wytrzymały? I w końcu ile kosztuje dobra hulajnoga dla dziecka? Poniżej znajdziecie sprawdzone modele, na które nie wydacie fortuny.



Hulajnoga Enero dla najmłodszych użytkownikach, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze sportem. Produkt posiada specjalny rozstaw kółek, który zapewnia większy komfort i bezpieczeństwo. Hulajnoga posiada również podest który został zaopatrzony w chropowata antypoślizgową powierzchnię, która chroni dziecko przed przypadkowym zsunięciem stóp



Hulajnoga z hamulcem nożnym. Dodatkową atrakcją są kółka z diodami LED. Maksymalne obciążenie wynosi 30 kg



Hulajnoga przechylna z trzema kołami dla łatwej, bezpiecznej i stabilnej jazdy mniejszych dzieci, Błotnik tylnego koła służy jako hamulec bezpieczeństwa oraz kierownice mają wygodne gumowe uchwyty, aby dzieci dobrze się trzymały,Obracanie poprzez przechylanie pomaga nauczyć się równowagi i koordynacji, Plastikowe kółka z łożyskami ABEC5. .



HD125 to hulajnoga przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Jej niewątpliwą zaletą jest nowoczesny design, żywe kolory oraz ciekawe wzornictwo.

Cena: 134 zł.

zł. Zobacz w sklepie



HD145 Nils Extreme to hulajnoga przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jej niewątpliwą zaletą jest nowoczesny design, żywe kolory oraz ciekawe wzornictwo. Wykonana została z aluminium, dzięki czemu jest bardzo lekka oraz wytrzymała



Składana hulajnoga dla dzieci z licencją CARS 3, mocny, wzmocniony szkielet, antypoślizgowa płyta odblaskowa oraz niska waga 2,1 kg, błotnik z tyłu służy jako hamulec, poza tym wysokość kierownicy: 69 - 78 cm, piankowe uchwyty. Kółka plastikowe z łożyskami ABEC 5, nośność 50 kg. Odpowiedni dla dzieci od 3 lat



Hulajnoga do trików marki Nils Extreme przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Świetnie sprawdzi się na nawierzchniach asfaltowych oraz wybrukowanych chodnikach. Dzięki zastosowaniu najwytrzymalszych materiałów, ewolucje będą wykonywane bez obaw o ewentualną usterkę



Hulajnoga marki NILS EXTREME przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Deck zrobiony jest ze stopu aluminium, kierownica z wytrzymałej stali. Świetnie sprawdzi się na nawierzchniach asfaltowych, skateparkach oraz chodnikach



QD230 to hulajnoga przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Maksymalna waga użytkownika wynosi 100 kg. Sprzęt został wykonany z wytrzymałego stopu aluminium, a także częściowo ze stali



HM235 Nils Extreme to hulajnoga przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jej niewątpliwą zaletą jest nowoczesny design. Wykonana została z aluminium, dzięki czemu jest bardzo lekka oraz wytrzymała



Hulajnoga marki POWERBLADE przeznaczona jest do jazdy freestyle, street, zabawy w skateparku jak i do jazdy rekreacyjnej. Idealna dla dzieci powyżej 14 roku życia, młodzieży oraz dorosłych. Odpowiednia dla początkujących oraz bardziej zaawansowanych, pozwoli na doskonalenie umiejętności jazdy wyczynowej i wykonywania różnych ewolucji



HM688T to hulajnoga przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Cechą charakterystyczną produktu są dwa amortyzatory, przedni pionowy oraz tylny poziomy. Zapewniają one większy komfort podczas jazdy, minimalizują drgania oraz pochłaniają wstrząsy



HM250 Nils Extreme to hulajnoga przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jej niewątpliwą zaletą jest nowoczesny design. Cechą charakterystyczną hulajnogi są dwa amortyzatory, przedni pionowy oraz tylny poziomy



HM230 Nils Extreme to hulajnoga przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jej niewątpliwą zaletą jest nowoczesny design. Wykonana została z aluminium, dzięki czemu jest bardzo lekka oraz wytrzymała

Cena: 309 zł.

zł. Zobacz w sklepie



WH118A Nils Extreme to hulajnoga przeznaczona dla dzieci, młodzieży, a nawet dorosłych do maksymalnej wagi użytkownika 80 kg. Jazda na hulajnodze uczy wytrzymałości niezbędnej do jazdy na rowerze, trenuje poczucie równowagi oraz wzmacnia układ mięśniowy. Dziecko nabiera świadomości co oznacza prędkość, kierowanie i hamowanie



HM270 Nils Extreme to hulajnoga przeznaczona dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wykonana została z aluminium, dzięki czemu jest bardzo lekka oraz wytrzymała. Pozwoli to na użytkowanie sprzętu przez bardzo długi czas, a dzięki nie dużej wadze nie będzie problemu z jej transportem



Hulajnoga elektryczna Hot Wheels to połączenie świetnej zabawy jak i praktycznych zastosowań dla dzieci. Jest zarówno doskonałą zabawką jak i w pełni funkcjonalnym urządzeniem do transportu osobistego. Silnik elektryczny o mocy 50 W pozwala na jazdę bez wysiłku, z niewielką prędkością do 6 km/h, tak, by użytkowanie hulajnogi było w pełni bezpieczne



Hulajnoga elektryczna Spokey Torch Basic to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie połączenie klasyki z nowoczesnością. Minimalistyczna konstrukcja to gwarancja łatwości i wygody użytkowania. Klasyczne połączenia kolorystyczne sprawiają, że Torch Basic sprawdzi się doskonale u najbardziej wymagających użytkowników

Cena: 1 300,99 zł.

zł. Zobacz w sklepie



Hulajnoga elektryczna marki Frugal to najlżejszy model e-hulajnogi dostępny w ofercie, świetna do jazdy miejskiej. Idealna zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Elegancki, minimalistyczny design i precyzja wykonania sprawiają, że pojazd sprawdzi się nie tylko na mieście, ale też w trakcie wakacyjnych podróży

Cena: 1 419 zł.

zł. Zobacz w sklepie



Hulajnoga elektryczna Spokey Torch to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie połączenie klasyki z nowoczesnością. Minimalistyczna konstrukcja to gwarancja łatwości i wygody użytkowania. Klasyczne połączenia kolorystyczne sprawiają, że Torch sprawdzi się doskonale u najbardziej wymagających użytkowników

Cena: 1 487,99 zł.

zł. Zobacz w sklepie



Hulajnoga elektryczna Spokey Torch to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie połączenie klasyki z nowoczesnością. Minimalistyczna konstrukcja to gwarancja łatwości i wygody użytkowania. Klasyczne połączenia kolorystyczne sprawiają, że Torch sprawdzi się doskonale u najbardziej wymagających użytkowników

Cena: 1 487,99 zł.

zł. Zobacz w sklepie



Hulajnoga elektryczna Spokey Torch to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie połączenie klasyki z nowoczesnością. Minimalistyczna konstrukcja to gwarancja łatwości i wygody użytkowania. Klasyczne połączenia kolorystyczne sprawiają, że Torch sprawdzi się doskonale u najbardziej wymagających użytkowników

Cena: 1 487,99 zł.

zł. Zobacz w sklepie



Hulajnoga elektryczna Spokey Torch to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie połączenie klasyki z nowoczesnością. Minimalistyczna konstrukcja to gwarancja łatwości i wygody użytkowania. Klasyczne połączenia kolorystyczne sprawiają, że Torch sprawdzi się doskonale u najbardziej wymagających użytkowników