Jaką hulajnogę elektryczną kupić? Tanie i dobre hulajnogi elektryczne

Najlepsze hulajnogi elektryczne dla dzieci i dorosłych. Te modele przypadną Ci do gustu!

Jak wybrać idealną hulajnogę elektryczną i nie dać się zwariować? Specjaliści podkreślają, aby nie kierować się wyłącznie niską ceną - hulajnoga elektryczna dla wielu jest środkiem transportu, a w takim wypadku nieocenione jest bezpieczeństwo. Hulajnoga dla dziecka, czy dorosłego powinna się odznaczać wysoką jakością.



Hulajnoga elektryczna marki SEGWAY stworzona jest do jazdy na długich dystansach. Posiada bardzo mocną baterię, oraz wyposażona jest w akumulator który pozwala na osiągnięcie maksymalnego zasięgu do 65 km. Dzięki temu model MAX G30 jest najlepszy na rynku pod tym względem, osiąga prędkość nawet do 25 km/h

Hulajnoga elektryczna to hit, który cały czas zyskuje na popularności. Dzięki niej można sprawnie dojechać do pracy, szkoły czy na uczelnię, omijając korki i unikając ścisku w komunikacji miejskiej. W razie potrzeby można ją złożyć i zapakować do bagażnika samochodu lub zabrać do autobusu czy tramwaju

Hulajnoga elektryczna zasilana bateriami 36 V 5. 0 A/H. Osiąga maksymalną prędkość 20-25 km/h, posiada trzy biegi

Stout to hulajnoga elektryczna, która wyposażona jest w akumulator o pojemności 7,8 Ah. Model ten jest w stanie rozwinąć prędkość do 25km/h. 10-calowe koła zapewniają wygodę podczas użytkowania

Hulajnoga Spokey VOLVER PRO została stworzona z myślą o najbardziej wymagających, poszukujących idealnego rozwiązania do poruszania się po mieście bez zbędnego stania w korkach. .

Życie to przygoda sama w sobie, a my musimy podróżować by w pełni je doświadczyć. Dosiądź Ninebota mini i podziwiaj najnowocześniejszą technologię która wprawia go w ruch. Ninebot mini posiada intuicyjny mechanizm samo-wyważający, wystarczy lekko wychylić się do przodu by wprawić sprzęt w ruch

Wypoczynek, zakupy, dojazdy - jeśli szukasz urządzeń Ninebot by Segway wydajnego sposobu podróżowania, nowa seria KickScooter jest stworzona właśnie dla Ciebie. Model ES2 bez wysiłku przyśpieszy do 25 km/h, możesz też użyć wygodnej funkcji tempomatu. Amortyzatory przedniego i tylnego koła i duże opony gwarantują wysoki komfort jazdy, a hamulec mechaniczny i elektryczny zapewniają bezpieczną odległość hamowania

Hulajnoga ESC808 marki Blaupunkt to pojazd, który pozwala sprawnie poruszać się po mieście zarówno młodzieży, jak i osobom dorosłym, zapewniając przy tym maksymalną przyjemność z jazdy. Wykorzystanie do jej wykonania najwyższej jakości komponentów oraz wytrzymałej stali nierdzewnej, a także zastosowanie wielu innowacyjnych rozwiązań, gwarantuje trwałość i użyteczność pojazdu przez długi czas, a także możliwość pokonania znacznych odległości.

Funkcjonalna i nowoczesna hulajnoga elektryczna INDIANA ES700. Wyposażona została w mocny silnik, który zapewnia niezwykle płynną i dynamiczną jazdę, oraz bardzo dobre przyspieszenie. Jazda na hulajnodze to świetna zabawa, ale co ważne, bardzo bezpieczna

Poznaj Spokey VENOM – elektryczną hulajnogę, która ułatwi Ci miejskie podróże! Umożliwiająca szybkie przemieszczenie się w mieście, ale i poza nim. Hulajnoga to idealna alternatywa dla komunikacji miejskiej, roweru czy samochodu, zwłaszcza na krótkich dystansach. Dzięki kompaktowemu rozmiarowi oraz możliwości składania możesz zabrać ze sobą VENOM dosłownie wszędzie

Elektryczna hulajnoga MiJia ma prostą, minimalistyczną konstrukcję, w której każdy detal działa na rzecz wygody i łatwości użytkowania. Aby zapewnić najbardziej komfortowe i ekscytujące doznania podczas jazdy, hulajnoga otrzymała solidną, składaną konstrukcję, długą stabilną kierownicę i pneumatyczne opony, które pochłaniają wstrząsy. Wszystko, co musisz zrobić, aby obudzić potwora na drodze, to nacisnąć przycisk

Model hulajnogi Pro I to kwintesencja włoskiego wzornictwa i stylu, w połączeniu z najczystszym wyrazem techniki. Jej konstruktorzy stawiając na smukły kształt, dbałość o detale oraz ekologiczny silnik elektryczny po raz kolejny udowodnili, że europejska marka Ducati jest symbolem postępu, wyznacznikiem wzorców i światowego prestiżu.

Hulajnoga elektryczna Spokey FENIKS to nowoczesny i modny środek transportu, który znacznie ułatwi Ci przemieszczanie się po mieście! FENIKS to MUST HAVE, który przez kolejne sezony nie wyjdzie z mody! Hulajnoga to idealna alternatywa dla komunikacji miejskiej, roweru czy samochodu, zwłaszcza na krótkich dystansach. Pozwala na unikanie zatłoczonych dróg oraz dotarcie do celu bez konieczności stania w korku. Spokey FENIKS to idealne rozwiązanie dla każdego, kto chce usprawnić poruszanie się po mieście

Łatwe i szybkie przemieszczanie, dzięki baterii litowej o wysokiej mocy, która pozwala na osiągnięcie maksymalnej prędkości 20 km/h. Waga hulajnogi 11,3 kg, bez problemu może być noszony w ręce, dzięki czemu może Ci towarzyszyć cały czas.

Hulajnoga elektryczna to atrakcyjny i bardzo popularny środek transportu, zarówno wśród młodzieży, jak i osób dorosłych. Coraz częściej jest to alternatywny sposób poruszania się po mieście, szczególnie w miejscach gdzie występuje wzmożony ruch uliczny lub sposób na dotarcie do szkoły, sklepu czy spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Hulajnogi elektryczne doceniane są również za to, że są pojazdami ekologicznymi nie emitującymi spalin, więc nie zanieczyszczającymi powietrza, którym oddychamy

Hulajnoga elektryczna Spokey Torch to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie połączenie klasyki z nowoczesnością. Minimalistyczna konstrukcja to gwarancja łatwości i wygody użytkowania. Klasyczne połączenia kolorystyczne sprawiają, że Torch sprawdzi się doskonale u najbardziej wymagających użytkowników

Hulajnoga marki Spokey VOLVER zrobiona została z myślą o najbardziej wymagających, szukających idealnego rozwiązania do poruszania się po mieście. Jej świetny design zauroczy w sobie nie tylko miłośników jazdy na hulajnodze, ale również początkujących. Zrobiona została z najwyższą dbałością o szczegóły

Składana elektryczna hulajnoga Ciudad posiada solidną konstrukcje, a szeroka stabilna kierownica i pneumatyczne gumowe opony pochłaniają wstrząsy zapewniają komfort i przyjemność z przejechania każdego kilometra. .

Elektryczna hulajnoga przeznaczona dla młodszych i starszych użytkowników. Dzięki elektrycznemu napędowi – na tej hulajnodze nawet zmęczony użytkownik zawsze dojedzie do celu. A radość z posiadania niezwykłej, bo elektrycznej zabawki do jeżdżenia – bezcenna ! Wydajny silnik napędza hulajnogę do prędkości nawet 19 kilometrów na godzinę, a w pełni naładowana bateria pozwala na ciągłą jazdę przez 40 minut

Hulajnoga elektryczna marki Frugal to najlżejszy model e-hulajnogi dostępny w ofercie, świetna do jazdy miejskiej. Idealna zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Elegancki, minimalistyczny design i precyzja wykonania sprawiają, że pojazd sprawdzi się nie tylko na mieście, ale też w trakcie wakacyjnych podróży

Impulse to hulajnoga elektryczna ważąca 11,8 kg. Posiada 8,5" koła gwarantujące swobodę poruszania. Hamulec bębnowy oraz odblaski zamontowane w tym modelu umożliwiają bezpieczną jazdę, a oświetlenie LED - jazdę po zmroku

Hulajnoga elektryczna Storm to pojazd elektryczny stworzony specjalnie dla wymagających użytkowników. Ta e-hulajnoga została wykonana z najlepszej jakości materiałów i z zastosowaniem najnowszych technologii. Dodatkowo wyróżnia się niezwykle atrakcyjną ceną

GHOST – elektryczna hulajnoga, bez której nie będziesz wyobrażał sobie miejskiej podróży! Nie trać czasu na stanie w korkach… postaw na hulajnogę elektryczną Spokey GHOST, która przez kolejne sezony nie wyjdzie z mody! Umożliwiająca szybkie przemieszczenie się w mieście, ale i poza nim hulajnoga to idealna alternatywa dla komunikacji miejskiej, roweru czy samochodu, zwłaszcza na krótkich dystansach. Hulajnoga elektryczna Spokey GHOST rozwija prędkość do 25 km/h. Maksymalny zasięg to 25 km, które sprawią ci ogromną frajdę!

Hulajnoga elektryczna Spokey Torch Basic to doskonała propozycja dla wszystkich, którzy cenią sobie połączenie klasyki z nowoczesnością. Minimalistyczna konstrukcja to gwarancja łatwości i wygody użytkowania. Klasyczne połączenia kolorystyczne sprawiają, że Torch Basic sprawdzi się doskonale u najbardziej wymagających użytkowników

Model Slick posiada wszystko, co posiadać powinna dobra hulajnoga. Nowoczesny wygląd, 8. 5-calowe, pompowane koła oraz wygodną kierownicę

Hulajnoga elektryczna Spokey Mobiu jest doskonałym wyborem zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. .

Elektryczna hulajnoga Frugal Comfy+ wyposażona jest w błyskawiczny system składania. E-hulajnoga przystosowana jest do jazdy miejskiej. Comfy+ posiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 5 Ah



Model Twist jest wymarzoną elektryczną hulajnogą dla najmłodszych, ale i dla fanów niskiej wagi e-hulajnogi. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że można ją złożyć w jednej chwili, co ułatwia ewentualne przesiadki na komunikację miejską. Na dodatek ta hulajnoga elektryczna wyróżnia się bogatym wyposażeniem



Dzięki kompaktowym kształtom i możliwości składania wraz z rączkami, hulajnogę Smart Eco można zabrać ze sobą do tramwaju lub schować w bagażniku. .



Hulajnoga Spark marki ENERO pozytywnie zaskakuje już od pierwszych chwil. Odepchnięcie się nogą włącza silnik i pozwala rozpocząć przyjemną jazdę z prędkością do 15 km na godzinę. Jedno, trwające 2



Hulajnoga elektryczna Hot Wheels to połączenie świetnej zabawy jak i praktycznych zastosowań dla dzieci. Jest zarówno doskonałą zabawką jak i w pełni funkcjonalnym urządzeniem do transportu osobistego. Silnik elektryczny o mocy 50 W pozwala na jazdę bez wysiłku, z niewielką prędkością do 6 km/h, tak, by użytkowanie hulajnogi było w pełni bezpieczne