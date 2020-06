Jaką podkaszarkę spalinową wybrać? Ceny, przegląd aktualnych ofert

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Podkaszarka spalinowa do ogrodu. Jaką wybrać?

Wybór podkaszarki zależy od naszych potrzeb. Przede wszystkim od wielkości ogrodu oraz roślinności, którą w nim posiadamy. Wielu niedoświadczonych miłośników przydomowej zieleni błędnie sądzi, że wystarczy zakup najtańszej prostej elektrycznej podkaszarki żyłkowej. Na początek, być może, ale trzeba pamiętać, że roślinność w ogrodzie… rośnie. Z roku na rok jest większa i trzeba poświęcać jej więcej uwagi.

Nic tak nie irytuje jak zrywane w czasie podkaszania żyłki oraz kable zasilania, które plączą się pod nogami. Warto więc spojrzeć na ofertę podkaszarek spalinowych, których moc jest zdecydowanie większa, dzięki czemu radzą sobie nawet pędami krzewów. Taki sprzęt można kupić za niewielkie pieniądza, a będzie nam służył długie lata.

Kosy spalinowe BC430 radzą sobie doskonale wszędzie tam, gdzie kosiarki spalinowe osiągają granice swoich możliwości, np. na zboczach porośniętych drzewami i krzewami. W zależności od rodzaju narzędzia tnącego możliwości tych urządzeń sięgają od przycinania krawędzi trawnika aż po usuwanie twardych zarośli



Technologia Expand-it optymalizuje prędkość pracy ostrza w czasie koszenia wysokiej trawy oraz krzewów. Niezrównana wydajność przy prędkości ostrza 8100 obr. /min i zasilaniu silnikiem spalinowym



Kosa spalinowa 1200 W z wydajnym, posiadającym odpowiedni zapas mocy silnikiem spalinowym umożliwia, dzięki wymiennej głowicy, koszenie za pomocą żyłki lub nożem trójzębnym o średnicy 255 mm. Wyróżnia się solidną i trwałą konstrukcją z wałkiem napędowym osadzonym w łożyskach kulkowych, zapewniającą niezawodność. Kosa posiada wygodny uchwyt z gumowym wykończeniem



Kosa spalinowa Kosa spalinowa z silnikiem o mocy 2 KM i pojemnością 51,7 cm3. Kosa została wyposażona w głowicę żyłkową o szerokości roboczej 420 mm oraz w tarczę tnącą o szerokości cięcia 255 mm.



Kosa spalinowa 1. 4kW VERTO (nr ref. 50G490) z wydajnym, posiadającym odpowiedni zapas mocy silnikiem spalinowym umożliwia, dzięki wymiennej głowicy, koszenie za pomocą żyłki lub nożem trójzębnym o średnicy 255 mm



Kosa spalinowa z dwusuwowym silnikiem o mocy 1. 4 kW idealnie nadaje się do pracach ogrodowych. Posiada wygodny regulowany pas, półautomatyczną głowicę tnącą, regulowany uchwyt w kształcie kierownicy dla wygody pracy



Podkaszarka spalinowa z dwusuwowym silnikiem o pojemności 32,5 cm3 i mocy 1,15 kW. W standardowym wyposażeniu znajduje się głowica półautomatyczna z dwoma żyłkami i stalowa tarcza trójzębna do koszenia nalotów roślinnych i wytrzymałych roślin. Ten model posiada wał z możliwością podziału, dzięki któremu można rozłożyć urządzenie w celu transportu czy magazynowania na dwie części o równej długości

Kosa spalinowa posiada dwusuwowy silnik BCD, która charakteryzuje się niezawodność działania i łatwość rozruchu. Jego duża pojemność jest gwarancją płynnej pracy podczas wykaszania traw. Dodatkowo kosa została wyposażona w głowicę z żyłką tnącą oraz metalowy nóż



Nowa benzynowa podkaszarka FZS 5003-B jest wyposażona w potężny dwusuwowy silniki o pojemności 52 cm3 i mocy 1,60 kW. Idealna do koszenia wysokiej trawy , jak również utrzymania dużych powierzchni, które są zarośnięte drzewami lub silnie zachwaszczone. Pasek na ramię pozwala rozłożyć ciężar na całym ciele, a nie tylko rąk, co daje dodatkowy komfort zwłaszcza przy kilku godzinnej pracy



Szukasz prostej w obsłudze i solidnej kosy spalinowej? SMART BC 43 to doskonały wybór! Łatwa w użytkowaniu wykonana z trwałych podzespołów podkaszarka do trawy z 2-suwowym silnikiem spalinowym. .



Kosa spalinowa MEX540-K30-2, marki NAC. Wyposażona jest w nowoczesny silnik o mocy 3 KM, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością i oszczędnością w spalaniu. Stalowa konstrukcja zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia



Kosa spalinowa wyposażona jest w nowoczesny silnik o mocy 3 KM, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością i oszczędnością w spalaniu. Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości materiałów, zastosowano w nim najlepszej jakości podzespoły oraz system antywibracyjny, dzięki czemu nadaje się do koszenia nawet dużych i bardzo trudnych terenów.



Silnik 2-suwowy serii POWR LT2™ o pojemności 26 cm³ zapewnia doskonały stosunek mocy do masy. Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 57%, a emisja HC+NOx niższa o 24% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji



Kosa spalinowa BP520-30KA-T marki NAC to idealne urządzenie do wykaszania powierzchni niedostępnych dla zwykłej kosiarki. Została wyposażona w silnik o dużej mocy 3 KM i pojemności 52 cm3, który doskonale poradzi sobie przy precyzyjnym wykaszaniu. Została wyposażona w system antywibracyjny, w regulowany uchwyt typu V ułatwiający manewrowanie oraz profesjonalne szelki



Urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1: piła łańcuchowa, nożyce do żywopłotu, wykaszarka tarczowa i żyłkowa. .



Kosa spalinowa o mocy 0. 8 kW i dwusuwowym silniku doskonale sprawdzi się w pracach ogrodowych. Posiada wygodny pas, uchwyt o kształcie kierownicy dla wygody pracy



Kosa spalinowa marki NAC QUALITY. Wyposażona jest w nowoczesny silnik o mocy 3 KM, który charakteryzuje się przede wszystkim bezawaryjnością i oszczędnością w spalaniu. Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości materiałów, zastosowano w nim najlepszej jakości podzespoły oraz system antywibracyjny, dzięki czemu nadaje się do koszenia nawet dużych i bardzo trudnych terenów



Kosa spalinowa model MEX620-K36 to produkt firmy NAC, która w produkcji zadbała o każdy detal, tak by stworzyć jedyne w swoim rodzaju narzędzie ogrodowe, przeznaczone do pielęgnacji trawników, a w tym miejsc trudno dostępnych dla obszernych kosiarek. Chcąc uzyskać wysoką wydajność urządzenia, zamontowano w nim silnik o mocy 3. 6 KM i pojemności 62 cm3



Kosa spalinowa firmy NAX została wyposażona w spalinowy, dwusuwowy silnik na licencji Briggs&Stratton, o pojemności 42. 7 cm3. Wygodną pracę ułatwia uchwyt typu V (rowerowy) i profesjonalne szelki



Kosa akumulatorowa RYOBI RBC36B26B z szerokością koszenia 30 cm. Technologia IntelliCell monitoruje i bilansuje poszczególne ogniwa oraz zwiększając bezpieczeństwo akumulatora. Mocny akumulator 36 V 4



Kosa spalinowa BP620-38KA-T to idealne urządzenie do wykaszania dużych powierzchni oraz powierzchni niedostępnych dla zwykłej kosiarki. Została wyposażona w silnik o dużej mocy 3,8 KM oraz pojemności 62 cm 3, który doskonale poradzi sobie przy precyzyjnym wykaszaniu wokół drzew, pod krzewami, przy płotach, przy krawężnikach oraz na wzniesieniach. Możliwość wyboru koszenia żyłką lub tarczą sprawia, że kosa NAC jest bardzo funkcjonalnym urządzeniem



Kosy spalinowe NAX to kompaktowe urządzenia, ułatwiające pracę w ogrodzie, które powstały dzięki współpracy firmy NAX i Briggs&Stratton – czołowego producenta silników do maszyn i urządzeń ogrodniczych. .



Niezawodna kosa spalinowa NAC MEX620-K38A Kosa spalinowa NAC idealnie sprawdzi się podczas koszenia dużych powierzchni oraz trudno dostępnych miejsc. Dzięki szelką, uchwytowi w kształcie V oraz systemie antywibracyjnym kosa jest bardzo wygodna i łatwa w użytkowaniu oraz manewrowaniu. NAC jest wyposażony w dwa różne narzędzia tnące elastyczna żyłka, która może podczas koszenia wchodzić w kontakt ze stałymi elementami wyposażenia ogrodu, takimi jak kamienie, podmurówka, krawężniki czy też pnie dużych drzew, bez szkody zarówno dla urządzenia jak i tych elementów oraz metalowa tarcza tnąca, która służy do wycinania zarośli czy też krzewów



Spalinowa kosa z uchwytem ergo posiada bardzo wydajny silnik. Przyjazna środowisku technologia silników. Emisja CO2 niższa o 73%, a emisja HC+NOx niższa o 28% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji



Kosa spalinowa z uchwytem ergo posiada przyjazną środowisku technologię silników. Emisja CO2 niższa o 82%, a emisja HC+NOx niższa o 35% wobec granicznych dopuszczalnych wielkości emisji. Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi nasadkami Expand-it



Akumulatorowa kosa z uchwytem rowerowym posiada bardzo wydajny silnik 18V który zapewnia optymalną moc do cięcia gęstej trawy i długich chwastów. Narzędzie 2 w 1 - kosa i podkaszarka - zarówno z tarczą jak i głowicą na żyłkę, zapewnia wszechstronność użytkowania w zależności od potrzeb. Szerokość koszenia 30 cm z wykorzystaniem żyłki przyśpiesza wykonywanie zadań

Kosa spalinowa NAX 800B to doskonałe narzędzie, które sprawdzi się w ogrodzie i na działce. Pozwala ona na wygodne oraz bardzo szybkie koszenie trawy w trudno dostępnych miejscach, jak w wokół drzew i krzewów, pod żywopłotem, między grządkami czy przy chodniku. Posiada głowicę z żyłką tnącą o szerokości koszenia 42 cm i tarczę tnącą o szerokości pracy 25,5 cm by sprostać bardziej wymagającym zadaniom



Podkaszarka spalinowa posiada silnik 4-suwowy POWR LT4 30cm³: najlżejsze elektronarzędzie ogrodowe w tej klasie. Zapewnia o 30% wyższy moment obrotowy. Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch



Kosa wyposażona jest w nowoczesny, dwusuwowy silnik o dużej mocy maksymalnej 1,6 KM, charakteryzujący się bezawaryjnością, oszczędnością w spalaniu i niskim poziomem głośności. Kosa została wyposażona w uchwyt, ułatwiający manewrowanie oraz wygodne szelki podtrzymujące, zapewniające komfort podczas pracy. Prostota i wygoda obsługi, dzięki ergonomicznie rozmieszczonym elementom sterowania, które ułatwiają uruchamianie, jak i samą pracę kosą



Kompaktowy silnik z wałem korbowym gwarantuje moc, trwałość i niezawodność. EasyStart gwarantuje bezproblemowe uruchomienie, bez potrzeby ciągnięcia za linkę. Ostrze TriArc+ 26 cm, podwójna żyłka 2,4 mm HD i szerokość koszenia 46 cm



Kosa spalinowa Ryobi RBC47SEO do wykaszania zarośli i trawy. Wyposażona w uchwyt rowerowy dla lepszego manewrowania ostrzem. Urządzenie napędzane jest 2-suwowym silnikiem POWR XT, który zapewnia bardzo dobry stosunek mocy do masy urządzenia



Kosa Ryobi RBC430SESD z 4-suwowym silnikiem POWR LT4 o mocy 750W i pojemności 30cm³ przeznaczona jest do wykaszania zarośli i wycinania traw. Mocny silnik przy jednoczesnej małej masie kosy pozwala uzyskać większy o 30% moment obrotowy.



RBC42FSBO z 2-suwowym silnikiem POWR XT o mocy 1000 W jest idealnym urządzeniem przeznaczonym do wykaszania i przycinania traw oraz zarośli. W kosie Ryobi zachowano proporcję mocy do masy, dzięki czemu urządzenie jest wygodne w obsłudze. Charakterystyka produktu: - Funkcja ONE+ EasyStart zapewnia szybki rozruch urządzenia bez żmudnego pociągania za linkę, - Kosa Ryobi wyposażona jest w technologię czystego silnika, - Duża powierzchnia koszenia: 46 x 26 cm, pozwala na szybkie cięcie dużych areałów, - Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali hartowanej Tri-Arc+ zapewnia wydajne i precyzyjne cięcie, - Ostrze może być stosowane zamiennie z głowicą żyłkową z funkcją "Thread and Load" do szybkiego uzupełniania żyłki, - Kosa wyposażona jest w uprząż Vertebrae+, która odciąża ręce operatora, przekładając ciężar urządzenia na plecy, co znacznie zwiększa komfort użytkowania kosy, - Urządzenie wyposażone jest w składany, rowerowy uchwyt dla sprawniejszego manewrowania kosą, - Dzięki możliwości złożenia uchwytów, kosa może być łatwo transportowana i przechowywana



Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT zapewnia doskonały stosunek mocy do masy. ONE+ EasyStart zapewnia uruchamianie bez wysiłku, bez potrzeby ciągnięcia za linkę. Przyjazna środowisku technologia silników



Silnik 4-suwowy serii POWR LT4™ 30cm³ oferuje doskonały stosunek mocy silnika do jego wagi przy zwiększeniu momentu obrotowego o 30% . Mechanizm automatycznego rozładowania ciśnienia (ACR) redukuje wymaganą siłę naciągu o 45%, aby ułatwić rozruch. Przyjazna środowisku technologia silnika

Silnik 52 cm³ 2-suwowy POWR XT zapewnia doskonały stosunek mocy do masy. Dodatkowo ONE+ EasyStart gwarantuje bezproblemowe uruchamianie kompatybilnych narzędzi z napędem spalinowym, bez potrzeby ciągnięcia za linkę. Technologia czystego silnika

Kosa spalinowa 1240802 marki Active o mocy 1. 4 KM idealnie nadaje się do koszenia zarośniętych powierzchni. Posiada dźwignię przepustnicy na wygodnym uchwycie w kształcie kierownicy

Kosa spalinowa 1350002 marki Active o mocy 2 KM idealnie nadaje się do koszenia zarośniętych powierzchni. Posiada dźwignię przepustnicy na wygodnym uchwycie w kształcie kierownicy.

Zaprojektowany z ekskluzywnym SYSTEMEM TWIN DUMPER (TDS), ze śrubą motylkową do łatwej regulacji, składania kierownicy bez potrzeby użycia narzędzi oraz do łatwego transportu i przechowywania. Ponadto wibracje są znacznie zmniejszone dzięki 2 oponom o różnej sztywności.

Zaprojektowany z ekskluzywnym SYSTEMEM TWIN DUMPER (TDS), ze śrubą motylkową do łatwej regulacji, składania kierownicy bez potrzeby użycia narzędzi oraz do łatwego transportu i przechowywania. Ponadto wibracje są znacznie zmniejszone dzięki 2 oponom o różnej sztywności.

Kosa Active o dużej mocy silnika 4. 5 KM wyposażono w duże, solidne, 2-częściowe sprzęgło o średnicy 78mm, które daje pewność tego, że cała moc silnika przekazywana jest do aparatu tnącego. Kosa spalinowa z uchwytem (kierownica) zaprojektowana z ekskluzywnym systemem Twin Dumper (TDS), ze śrubą motylkową do łatwej regulacji / składania kierownicy bez użycia narzędzi oraz do łatwego transportu i przechowywania