Półka czy też stojak na wino to akcesorium charakterystyczne dla koneserów tego trunku. Aby wino nie straciło swoich walorów smakowych wymaga odpowiedniego sposobu przechowywania. Najczęściej, na wzór prawdziwych winiarni półki i regały umiejscowione są w domowych piwniczkach. Mają one odpowiednią temperaturę, wilgotność oraz ograniczony dostęp światła. Jednakże od pewnego czasu moda na przechowywanie wina wkroczyła także do naszych salonów i kuchni. Jak pogodzić funkcjonalność i estetyczny, modny wygląd półki na wino?

1. Pojemność półki na wino - jak dużą półkę na wino wybrać?2. Półka na wino - jaki materiał będzie najlepszy?3. Półka na wino klasyczna czy nowoczesna? Jak dopasować półkę do wnętrza?4. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę decydują się na zakup półki na wino?"To jak dużą wybierzesz półkę, zależy od przestrzeni jaką dysponujesz oraz jak dużą kolekcję wina planujesz zgromadzić. Jeśli zamierzasz przeznaczyć na nią część swojej piwniczki, zaoszczędzisz miejsce wybierając wąską ale wysoką półkę stojącą - którą w razie czego możesz przesunąć w inne miejsce. Innym rozwiązaniem jest półka wisząca, pod warunkiem, że możesz pozwolić sobie na wiercenie w ścianie. W kuchni świetnie sprawdzą się małe, mobilne półki stojące, które możesz postawić na blacie i w dogodnym momencie przestawić. Natomiast salon to miejsce wypoczynku i spotkań z rodziną i ze znajomymi. Chcemy aby było to miejsce eleganckie, w związku z tym półka na wino nie powinna odzwierciedlać spiżarni, ale częściowo pełnić rolę dekoracyjną.Jakie jest pierwsze skojarzenie kiedy myślisz o winiarni? Piwnica, a w niej szereg drewnianych regałów z butelkami win ułożonymi według daty powstania i wielkie, drewniane beczki… Drewno to najpopularniejszy materiał do budowy stojaków i półek na wino. Dobrze obrobione i zakonserwowane może przetrwać lata, cały czas niezawodnie spełniając swą funkcję i wyglądając przy tym klasycznie i gustownie. Za praktycznie niezniszczalne można uznać stojaki metalowe, łatwe w utrzymaniu czystości i wygodne w przenoszeniu z miejsca na miejsce. Na rynku do nabycia są również półki szklane i plastikowe, te jednak cieszą się mniejszym powodzeniem ze względu na stosunkowo małą trwałość. Materiał z którego wykonany jest stojak tak naprawdę nie ma wpływu na jakość wina. Liczy się sposób przechowywania trunku, a więc kształt i nachylenie półki na wino. Wybierając materiał z jakiego chciałbyś mieć stojak kieruj się jego praktycznymi aspektami jak: ciężar, sposób montażu, łatwość przenoszenia, miejsce jego przechowywania, trwałość półki i oczywiście jej wygląd.Jeśli stawiasz na tradycję, a pomieszczenie w którym ma się znaleźć wino zachowuje ten klimat - nie ma co się zastanawiać, wybierz półkę drewnianą. Najpiękniejsze drewno to drewno surowe, jednak zawsze można je przemalować na kolor Twoich mebli, dzięki czemu idealnie zachowa styl mieszkania. Drewniane półki na wino pięknie prezentują się w pomieszczeniach utrzymanych w stylu rustykalnym, współgrają z wikliną, skórą i wszelkimi naturalnymi elementami wystroju. Nie ma co ukrywać, że ostatnimi czasy niezwykle modne są wystroje zawierające w sobie cechy minimalizmu i współczesności. W tego typu stylizacjach świetnie prezentują się metalowe półki w klimacie industrialnym. Można zakupić je w różnych kolorach i najwymyślniejszych kształtach, dzięki czemu wybierzesz idealnie pasującą do Twojego stylu, kształtu, kolorystyki mebli i dodatków w Twoim mieszkaniu.Na co jeszcze warto zwrócić uwagę decydują się na zakup półki na wino?"Jeśli przetrzymujesz w domu wino, półka na ten trunek to niemal konieczność. Wiele osób decyduje się na przechowywanie wina w lodówkach, lub na stojąco w barkach, podczas gdy ten sposób przechowywania stosuje się jedynie do bardzo młodego wina. Wybierając odpowiednią półkę nie zapominaj o tym, że wewnątrz butelki korek powinien być nieustannie zanurzony w winie. W przeciwnym razie będzie on wysychał i przepuszczał powietrze do wnętrza butelki, co będzie miało wpływ na bukiet smakowy wina. Półka powinna być zatem lekko pochylona, tak aby szyjka butelki była skierowana delikatnie ku dołowi. Zastanów się również, czy wolisz półkę mocno zabudowaną, dającą butelkom więcej cienia, ale wizualnie sprawiającą wrażenie ciężkości, czy też półkę ażurową, lekką, ale dopuszczającą znacznie więcej światła. Planując zakup półki przemyśl najpierw w którym miejscu chcesz ją umieścić. Ważne, żeby była oddalona od wszelkiego rodzaju grzejników, kominków a także okien, przez które wpada światło dnia. Nie zapominaj, że im wino starsze tym lepsze. Możesz poukładać je na półce według dat jego powstania. Jeśli więc planujesz takie porządkowanie trunków, wybierz półkę, na której przewidziano miejsce na wpisanie roczników. W razie, gdyby ta kwestia była dla ciebie sprawą drugorzędną, zawsze możesz przyczepić informacje z datami w formie zawieszki na szyjkach butelek. Warto pamiętać, że półka na wino to także pomysł na elegancki prezent.