Jaki ekspres do kawy polecacie? Recenzje i opinie Blogerów

Ekspres ciśnieniowy – jak działa?

Na rynku znajdziemy wiele modeli ekspresów ciśnieniowych, z których pomocą przygotujemy pyszną kawę. Kluczową rolę w procesie parzenia odgrywa jednak ciśnienie. Do przygotowania idealnego espresso potrzeba 9 barów, inaczej kawa będzie mocna, gorzka, a nawet przypalona. Im większe ciśnienie, tym zmielone ziarna lepiej uwolnią smak i aromat - wszystko dzięki temu, iż moment zetknięcia się zmielonej kawy i gorącej wody trwa zaledwie chwilę. Podczas tego procesu powstaje delikatna pianka, znana jako „crema”, która wzbogaca aromat i opóźnia stygnięcie napoju.

Najlepsze ekspresy ciśnieniowe mają zakres pracy pomiędzy 15 a 19 barów, dzięki czemu pozwalają przygotować wiele rodzajów kaw o wyjątkowym smaku.

Rodzaje ekspresów ciśnieniowych

Możemy wyróżnić kilka rodzajów tych urządzeń i podzielić je ze względu na pracochłonność. Najbardziej funkcjonalnym urządzeniem będzie ekspres automatyczny z zabudowanym młynkiem. Nieco więcej wkładu pracy przy zaparzaniu kawy potrzebuje ekspres kolbowy, do którego trzeba wsypać zmieloną kawę i dokładnie ubić. Nie można zapominać także o każdorazowym czyszczeniu urządzenia.

Prostszym i tańszym rozwiązaniem jest ekspres na kapsułki, co niestety ogranicza nam dopasowanie napoju do indywidualnych potrzeb. Osoby, które lubią smak dobrej kawy i mają nieco większy budżet, powinny zdecydować się na automatyczny ekspres ciśnieniowy. Jego jakość i szybkość w przygotowywaniu napoju, nie ma sobie równych. Aby wybrać najlepsze urządzenie, warto prześledzić funkcje i możliwości rozwiązań, które oferują producenci.

System sterujący: wyświetlacz czy przyciski?

System sterujący urządzeniem, powinien być prosty i przejrzysty, pozwoli to przygotować ulubioną kawę szybko i sprawnie. Na rynku możemy znaleźć dwa rodzaje paneli – dotykowy lub taki, który wyposażony jest w przyciski.

Coraz częściej producenci stosują możliwość sterowania ekspresem za pomocą dotyku. To rozwiązanie bardziej intuicyjne dla użytkowników, które pozwoli wygodnie zarządzać procesem parzenia kawy. Daje możliwość szybkiego wybrania ulubionej kawy lub dostosowania jej parametrów, do indywidualnych potrzeb, a także zapisania ustawień.

Urządzenia, które wyposażone są w przyciski są nieco tańsze, ze względu na mniejsze zaawansowanie technologiczne. Wybór pomiędzy przyciskami a panelem dotykowym jest jednak kwestią indywidualną, najważniejszy jest prosty system sterujący ekspresem.

System mleczny: pojemnik czy rurka do kartonu z mlekiem?

Osoby, które lubią kawy mleczne, powinny zwrócić szczególną uwagę na system mleczny. Warto wybrać więc takie urządzenie, które wyposażone jest w specjalny pojemnik.

Ekspres wyposażony w rurkę wkładaną do kartonu z mlekiem wygląda nieestetycznie i może powodować psucie się mleka, ponieważ gorąca para trafia do jego wnętrza. Jest to również problematyczne rozwiązanie, gdy w kartonie znajduje się niewielka ilość płynu.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest wyjmowana karafka, którą można przechowywać w lodówce – zimne mleko lepiej się spienia. Możemy wlać do niej niewielką ilość mleka, co zapobiegnie psuciu się produktu.

Dodatkowym atutem będzie pojemnik z automatyczną funkcją czyszczenia, taki w którym mleko nie trafia do wnętrza ekspresu. Gumowe rurki wkładane do kartonu są trudne w utrzymaniu czystości, a co za tym idzie, wymagają częstej wymiany, zwiększając koszty eksploatacyjne.

System spieniania mleka dla wielbicieli kaw mlecznych

Ekspresy do kawy, które wyposażone są w specjalne karafki, bardzo często dysponują zaawansowanymi systemami spieniania mleka. Te, które mają jedynie w gumową rurkę, wkładaną do kartonu, nie dają dużych możliwości manewru. Dzięki specjalnym ustawieniom, które posiadają zaawansowane systemy spieniania, można zdecydować jaki dokładnie rodzaj pianki ma znaleźć się na ulubionej kawie. Może ona przyjąć formę kremowego, aksamitnego wykończenia lub być kremowa i bardzo gęsta. Pozwoli również przygotować wyłącznie lekko spienione, gorące mleko, które będzie świetnym dodatkiem do kaw z czekoladą lub przygotowania smacznego napoju kakaowego. Mleczna pianka idealnie sprawdzi się w kawach typu: cafe latte, cappuccino, flat white czy mocha.

Młynek w ekspresie do kawy: stalowy czy ceramiczny?

Bardzo ważne, by młynek do kawy użyty w ekspresie był wytrzymały i wykonany z dobrej jakości materiału. To swego rodzaju serce ekspresu, właśnie dzięki niemu kawa będzie miała idealny smak. Młynki w ekspresach do kawy, można podzielić ze względu na technologię działania i wykorzystywany materiał.

- Wyróżniamy więc młynki udarowe i żarnowe.

Pierwsze tną ziarna wirującymi ostrzami, drugie – ścierają je pomiędzy dwoma okrągłymi elementami wyposażonymi w ząbki. Mielą one kawę szybciej i efektywniej, a także nie rozgrzewają się podczas tego procesu, dzięki czemu kawa nie nabiera gorzkawego posmaku.

Młynki żarnowe możemy podzielić na:

stalowe

i ceramiczne,

biorąc pod uwagę materiał, z którego zostały wykonane.

Który zatem będzie najlepszy? Na tej płaszczyźnie narosło wiele mitów. Nie jest prawdą, że te stalowe bardziej się rozgrzewają podczas mielenia, nie pracują też głośniej niż te ceramiczne, a kawa nie ma metalicznego posmaku. To właśnie stalowe młynki wykorzystywane są zazwyczaj w profesjonalnych ekspresach w kawiarniach i restauracjach. Podsumowując, warto zdecydować się na żarnowy, stalowy młynek, aby móc cieszyć się wyjątkowym smakiem kawy.

Jakie rodzaje kaw przygotuje dobry ekspres?

Dobry ekspres do kawy powinien przede wszystkim przygotowywać wyśmienite espresso i nieco większą, klasyczną czarną kawę. Najpopularniejszymi klasycznymi rodzajami są zatem espresso, espresso macchiato, czarna kawa i long black.

Przy wyborze rozwiązania dopasowanego do indywidualnych potrzeb, trzeba zastanowić się nad tym czy częściej wybierana będzie kawa czarna, czy ta na bazie mleka. Koneserzy mlecznych napojów, powinni zwrócić uwagę na urządzenia, które dają możliwość automatycznego przygotowania różnych rodzajów tychże napojów. Warto więc prześledzić możliwości, które oferuje dany model i zainwestować w sprzęt, który bez problemu je przygotuje.

Najczęściej producenci oferują funkcje przygotowania: cappuccino, cafe latte, latte macchiato oraz flat white. Oprócz gotowych programów, dobre ekspresy ciśnieniowe do kawy, dają możliwość personalizowania każdego z nich. Dzięki temu użytkownik może ustawić na panelu własne parametry i cieszyć się dokładnie taką kawą, na jaką ma w danym momencie ochotę. Niektóre modele pozwalają też na zapis takich ustawień i stworzenie kilku spersonalizowanych profili.

Budowa ekspresu do kawy - jak dolać wody czy dosypać kawy?

Zanim zdecydujemy się na konkretny model ekspresu do kawy, powinniśmy również sprawdzić jego budowę, czyli to, jak dolewa się wodę i dosypuje kawę.

Jeśli dysponujemy niewielką przestrzenią w kuchni, a sprzęt będziemy chcieli wsunąć pod szafkę wiszącą, warto wybrać taki, w którym zbiornik na wodę znajduje się z przodu urządzenia. Ułatwi to obsługę ekspresu i nie będzie wymagało każdorazowego wysunięcia urządzenia, w celu uzupełnienia wody. W wielu modelach zbiornik umieszczony jest na górze, a dodatkowo wymaga użycia siły do wyjęcia, warto więc zwrócić uwagę na ten fakt przed zakupem.

U szczytu urządzenia znajduje się zazwyczaj miejsce na ziarna kawy. W tym przypadku nie jest to jednak problematyczne, ponieważ wystarczy wsypać kawę, bez konieczności wyjmowania pojemnika. Często w dobrych ekspresach, wyjmuje się specjalną klapkę w celu uzupełnienia, co jest niezwykle prostym rozwiązaniem i pozwala na swobodę przy lokowaniu sprzętu na blacie kuchennym.

Ile kosztuje dobry ekspres z młynkiem i pojemnikiem na mleko?

Ekspresy ciśnieniowe są najdroższymi urządzeniami w kategorii ekspresów do kawy. Cena podyktowana jest wyjątkową jakością przygotowywanej kawy, najnowszymi technologiami i funkcjami dodatkowymi. Na dobry ekspres z młynkiem i pojemnikiem na mleko trzeba przeznaczyć około 3000 zł. Charakteryzuje je zaawansowany technologicznie system mleczny i grzewczy, który oparty jest na jednym lub dwóch termoblokach.

Jakie ekspresy polecają Blogerzy?

W Internecie można znaleźć wiele recenzji dotyczących ekspresów do kawy, w których użytkownicy prezentują ich wady i zalety. Dobrym rozwiązaniem jest więc sprawdzenie opinii na temat sprzętu, przed tym, gdy dokonamy zakupu. Jednym z najczęściej polecanych przez Blogerów urządzeń do 3000 zł, jest ekspres do kawy De’Longhi Eletta Cappuccino Top. Jest prosty i intuicyjny, pozwala przygotować dwie filiżanki espresso jednocześnie, a użytkownik ma możliwość dostosowania smaku i ilości kawy. Ekspres wyposażony jest w system spieniania mleka LatteCrema i opatentowany, automatyczny system „DeLonghi“ Cappuccino. Trzeba także wspomnieć o niesamowitym i stylowym designie urządzenia.

