Jaki rowerek dla dziecka wybrać? Zobacz co dostaniesz w cenie do 400 zł

Rowerek dla dziecka. Jak wybierać?

Wybierając rowerek dla dziecka koniecznie należy zadbać o bezpieczeństwo naszej pociechy. Sprzęt powinien zostać dopasowany do wieku i wzrostu malucha. Przygodę z rowerem można rozpoczynać już przecież bardzo wcześnie. Kiedy dziecko radzi sobie z chodzeniem możemy zaproponować mu rowerek trójkołowy, nieco starszemu rowerek z kółkami po bokach. Kolejnym etapem są rowerki biegowe, często drewniane, na których dzieci uczą się zachowywać równowagę. Dopiero kolejnym krokiem są rowery, na których dziecko nauczy się jeździć pewnie i sprawnie. Rower nie dopasowany do wieku i wzrostu może tylko zniechęcić do nauki jazdy.

Niemniej ważne są oczywiście względy estetyczne. Dzieci są bardzo wrażliwe na tym punkcie. Dlatego zachęcamy, abyście nasz poradnik rowerowy przejrzeli razem ze swoimi pociechami. Niech zdecydują sami.

Zapraszamy do przeglądu ofert ciekawych rowerków dziecięcych do 300 zł.



Żywe kolory, stylistyka oraz dodatki przyciągające uwagę najmłodszych. Wytrzymała rama polakierowana trwałym lakierem. Napęd jednobiegowy w oparciu o rozwiązania z rowerów dorosłych ułatwia pedałowanie



Żywe kolory, stylistyka oraz dodatki przyciągające uwagę najmłodszych. Wytrzymała rama polakierowana trwałym lakierem. Napęd jednobiegowy w oparciu o rozwiązania z rowerów dorosłych ułatwia pedałowanie



Żywe kolory, stylistyka oraz dodatki przyciągające uwagę najmłodszych. Wytrzymała rama polakierowana trwałym lakierem. Napęd jednobiegowy w oparciu o rozwiązania z rowerów dorosłych ułatwia pedałowanie



Bardzo dobrze wyposażony rowerek dziecięcy. Cechują go żywe kolory, stylistyka oraz dodatki przyciągające uwagę najmłodszych. Posiada napęd jednobiegowy w oparciu o rozwiązania z rowerów dorosłych, co ułatwia pedałowanie



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Auta. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Każdy rower zakupiony w naszym sklepie jest fabrycznie zapakowany, czyli ma zdemontowaną kierownicę, siodło, pedały. Elementy te należy złożyć samodzielnie.



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Vaiana. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Minnie. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Kraina lodu. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Bardzo dobrze wyposażony rower, który został zaprojektowany z myślą o najmłodszych miłośnikach dwóch kółek. Projektanci pomyśleli tutaj nie tylko o ciekawym kształcie i kolorystyce, ale przede wszystkim o wygodzie i bezpieczeństwie. Idealny do doskonalenia umiejętności rekreacyjnej jazdy na rowerze



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Myszka Miki. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Kraina lodu. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Rower dziecięcy Kraina Lodu 2 12, specjalnie zaprojektowany i wyprodukowany z zachowaniem najwyższych światowych standardów, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa i przyjemność z jazdy dla najmłodszych. .



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki My Little Pony. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Toy Story. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd, wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Auto. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych.



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Księżniczka. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki My Little Pony. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Vaiana. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych



Rower dziecięcy z ukochanym przez dzieci motywem z bajki Psi patrol. Pięknie wykończony, dopracowany od strony technicznej jak i wzorniczej. Niezwykle oryginalny sportowy design i solidna konstrukcja oraz przepiękny wygląd wyróżniają ten rowerek spośród tysięcy innych