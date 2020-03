Dla Mazdy – producenta kilku modeli SUV-ów – rok 2020 będzie bardzo szczególny, ponieważ firma ta będzie obchodziła swoje 100-lecie powstania. Mazda ciągle modernizuje i ulepsza swoje samochody; taką właśnie modernizację przeszedł ostatnio model CX-5.

Koncern w 2020 roku nadal będzie produkował 3 dotychczasowe modele swoich SUV-ów: CX-3, CX-30 oraz odświeżony w tym roku model CX-5. Czym kierować się, stojąc przed tak poważnym wyborem jak zakup nowego auta? Poza wizualną oceną warto przyjrzeć się parametrom technicznym oraz oferowanym elementom wyposażenia dodatkowego. Przyjrzyjmy się szczegółom oferty SUV-ów Mazdy na 2020 rok.

Kiedy SUV sprawdza się najlepiej?

SUV-y w Europie stają się coraz bardziej popularne. Według raportu, który przygotowała firma JATO Dynamics w październiku 2019 roku Europejczycy kupili 484 400 nowych samochodów typu SUV. Była to wartość o 22% wyższa niż w roku poprzednim.

Z badań tych wynika, że udział nowych samochodów z tego segmentu na rynku motoryzacyjnym przekroczył już próg 40%.SUV-y posiadają kilka cech, które czynią je samochodami uniwersalnymi. Mają wysokie nadwozie, przez co kierowca znajduje się wyżej niż w pozostałych typach samochodów osobowych takich jak hatchback, sedan czy kombi. Dzięki temu kierujący pojazdem ma większą widoczność, a to przekłada się na wzrost bezpieczeństwa, co jest bez wątpienia rzeczą bardzo ważną dla podróżujących samochodami.

Kolejną istotną cechą tego typu samochodów osobowych jest zwiększony prześwit. Zaletę tego rozwiązania najbardziej docenia się zimą, gdy spadnie śnieg, a na drogach pojawiają się koleiny z błota pośniegowego; doskonale sprawdza się także wtedy, gdy musimy dojechać w jakieś miejsce drogą nieutwardzoną i nierówną. Podwyższone zawieszenie sprawdza się przy zmaganiach z elementami infrastruktury wybudowanej przez człowieka.

Samochody typu SUV są bardziej przestronne i posiadają większą pojemność bagażnika niż inne pojazdy osobowe, przez co są doskonałym wyborem do komfortowych podróży rodzinnych.

Modele SUV od Mazdy – zestawienie

Mazda jako jeden z producentów SUV-ów posiada w swojej ofercie trzy samochody tego typu. Pierwszym jest model CX-3. Jest to najmniejszy z SUV-ów Mazdy. Kolejnym modelem tej kategorii japońskiego producenta samochodów jest nieco większy CX-30, zaś największym SUV-em od Mazdy to model CX-5, który w tym roku przeszedł modernizację i będzie dostępny w salonach od maja 2020 roku. Przyjrzyjmy się bliżej szczegółom wyposażenia każdego z tych modeli.

Samochód Mazda CX-3 to SUV klasy B, który swoją premierę miał w 2015 roku na targach motoryzacyjnych w Los Angeles rok wcześniej. Model ten został zaprojektowany zgodnie z obowiązującą w firmie filozofią KODO. Posiada 4 różne wersje wyposażenia. Pierwszą wersja wyposażenia modelu CX-3 to SkyGO. Jest to wyposażenie podstawowe, które obejmuje m.in. 4 poduszki powietrzne , systemy ABS i ESP, klimatyzację, 4-głośnikowy system audio z wejściem AUX i USB, światła do jazdy dziennej, elektryczne sterowanie szyb, elektryczne sterowanie lusterek, komputer pokładowy, system monitorowania ciśnienia w oponach, system wspomagający ruszanie na wzniesieniu oraz wielofunkcyjną kierownicę.

Drugą wersją wyposażenia jest SkyMotion, która została doposażona o automatyczną klimatyzację, tempomat, podgrzewane i składane lusterka zewnętrzne, radio CD, skórzaną kierownicę i gałkę zmiany biegów, system zmniejszający ryzyko kolizji przy niskich prędkościach oraz system multimedialny z 7-calowym ekranem dotykowym. Kolejną wersją wyposażenia jest SkyEnergy, posiadająca czujniki cofania, deszczu oraz zmierzchu, a także podgrzewane przednie fotele, system ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu i radio cyfrowe DAB.

Ostatnią wersją wyposażenia Mazdy CX-3 jest SkyPassion, mające dodatkowo światła do jazdy dziennej oraz reflektory diodowe wykonane w energooszczędnej technologii LED. Ponadto w aucie znajdziemy także wyświetlacz HUD, kamerę cofania, system bezkluczykowy oraz skórzaną tapicerkę.

Do modelu CX-3 możemy wybrać dwa silniki benzynowe oraz dwa wysokoprężne. Mazda CX-3 posiada sztywne zawieszenie, a układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny. Dzięki napędowi 4x4 samochód zachowuje się w zakrętach bardzo stabilnie, nawet na śliskich nawierzchniach. Bagażnik opisywanego modelu SUV-a ma pojemność 350 litrów.

Mazda CX-3 to auto uniwersalne, które spodoba się niejednej osobie. Jest perfekcyjnie wykonane, jest ergonomiczne i dysponuje bardzo dobrą jednostką napędową. Cena samochodu została dość okrojona i zaczyna się już od kwoty 66 900 zł. Jeśli do podstawowej wersji tego samochodu dopłacimy dość sporą kwotę, otrzymamy niezłe auto, które śmiało można byłoby wpisać na listę samochodów klasy Premium. Przeczytaj więcej na temat Mazdy CX-3 tutaj: https://www.mazda.pl/modele/mazda-cx-3/.

Mazda CX-30

Model CX-30 jest najmłodszym modelem w kategorii SUV-ów Mazdy, został zaprezentowany w Genewie w 2019 roku, a do sprzedaży trafił w połowie roku 2019. Model ten został zakwalifikowany pomiędzy modelami CX-3 a CX-5. Podobnie jak CX-3, tak samo CX-30 posiada 4 wersje wyposażenia. Pierwszą jest KAI – każda Mazda z tą wersją oferuje szare, 16-calowe felgi aluminiowe, innowacyjne reflektory LED oraz najnowocześniejsze funkcje systemy bezpieczeństwa i-Activense, takie jak system wspomagający hamowanie (SCBS).

Drugą wersja wyposażenia, jakie proponuje japoński koncern, jest Kanjo. Wyposażenie to oferuje stylowe 16-calowe felgi aluminiowe, wysokiej jakości wnętrze wykonane w świetle idei języka projektowego KODO oraz precyzyjnie dobrane detale, które zostały zaprojektowane z myślą o czerpaniu przyjemności z prowadzenia tego samochodu.

Kolejną wersją wyposażenia jest Hikari – tutaj Mazda oferuje kolorowy wyświetlacz „head-up” oraz adaptacyjne reflektory matrycowe LED, które zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo na drodze. Dodatkowo nowa konstrukcja ergonomicznego systemu sterowania HMI umożliwia bardziej intuicyjną obsługę ustawień pojazdu.

Ostatnią dostępną wersją wyposażenia w modelu CX-30 jest Enso. Tutaj komfort jest jeszcze większy za sprawą podgrzewanych przednich foteli i podgrzewanej skórzanej kierownicy. Łatwy załadunek i rozładunek pojazdu zapewni elektryczna klapa bagażnika. Samochód ten jest wyposażony w silniki Mazdy z technologią Mild Hybrid – w ofercie znajdziemy tu silniki benzynowe. Najciekawszą wersją jest SkyActiv-X czyli silnik benzynowy o pewnych cechach silnika wysokoprężnego. Silnik taki o pojemności skokowej dwóch litrów uzyskuje oszczędność paliwa na poziomie ok 25–30% i poprawę momentu obrotowego o ok 30%.

Cena tego modelu Mazdy w wyposażeniu Kai zaczyna się już od 101 900 zł. Mazda CX-30 jest komfortowym i oszczędnym SUV-em i idealnie wpasowuje się w obecne trendy na rynku motoryzacyjnym. Więcej na temat Mazdy CX-30 pod tym linkiem: https://www.mazda.pl/modele/mazda-cx-30/.

Mazda CX-5

Mazda CX-5 była pierwszym autem japońskiego koncernu, który wpisuje się w obecną filozofię KODO. I choć premiera samochodu miała miejsce w 2011 roku podczas targów we Frankfurcie, model ten jest nieustannie rozwijany i udoskonalany. Również technologia SkyAktiv została pierwszy raz zastosowana właśnie w tym modelu.

Wtedy kierowcy po raz pierwszy mogli poczuć lekkość jazdy Mazdą z tym systemem dzięki zastosowaniu nowej platformy podwozia, a także całej serii silników benzynowych oraz wysokoprężnych. Nowością były również innowacyjne układy przeniesienia napędu. Pierwsza wersja wyposażenia, SkyGo, posiada bogaty asortyment systemów bezpieczeństwa i oszczędności paliwa podczas jazdy.

Są to m.in.

• ABS, EBD i EBA,• system DSC i TCS,• 6 poduszek powietrznych,• system i-stop automatycznie wyłączający silnik na postoju,• elektryczne sterowanie szyb,• podgrzewane oraz elektryczne sterowanie lusterek,• światła przednie z funkcją oświetlania drogi do domu,• komputer pokładowy,• system audio z czterema głośnikami i radiem CD/MP3,• klimatyzację,• elektromechaniczny hamulec postojowy,• system monitorowania ciśnienia w oponach.

Wyższa wersja Mazdy CX-5, jaką jest SkyMotion, posiada ponadto:

• system wspomagający hamowanie,• światła przeciwmgłowe,• elektryczne składane lusterka boczne,• 6-głośnikowy system audio,• wyświetlacz o przekątnej 7 cali• elektrochromatyczne lusterko wsteczne,• automatyczną klimatyzację dwustrefową,• tempomat,• czujniki deszczu przy wycieraczkach,• skórzane kierownica oraz gałka zmiany biegów.

Kolejną dostępną wersją do tego modelu SUV-u Mazdy jest wersja SkyEnergy. Wśród dodatków niedostępnych w poprzednich wersjach należy wskazać na system monitorowania martwego pola, czujniki parkowania, a także system monitorujący ruch poprzeczny podczas cofania. O komfort zadbają podgrzewane przednie fotele. Ostatnią dostępną wersją wyposażenia do modelu CX-5 jest SkyPassion. W tej wersji znajdziemy dodatkowo system wspomagający utrzymanie pojazdu na danym pasie ruchu oraz wykrywający zmęczenie kierowcy. Podwyższony jest standard zestawu audio, który składa się z aż 9 głośników firmy Bose.

Auto posiada również wyjątkowy system nawigacji satelitarnej Mazdy. Warto zwrócić uwagę także na aktywny tempomat, elektrycznie sterowane przednie fotele z funkcją pamięci ustawień fotela kierowcy oraz system bezkluczykowy. Opcjonalnie samochód może posiadać także skórzaną tapicerkę. Silniki, jakie można spotkać w tym modelu Mazdy, to silniki benzynowe i wysokoprężne w technologii SkyActiv.

Posiada też dość spory bagażnik o pojemności aż 503 l. Cena tego modelu w wersji wyposażenia rozpoczyna się od kwoty 113 900 zł. Wielkie zalety tego modelu to świetnie wyciszona kabina oraz przyjemne materiały wykończenia, co sprawia, że ten samochód staje się wyjątkowo komfortowy i przyjemny do prowadzenia. Przeczytaj więcej na temat Mazdy CX-5 tu: https://www.mazda.pl/modele/mazda-cx-5/.

SUV-y Mazdy obecnie są bardzo dobrze wyposażone w nowe technologie. Również silniki tego koncernu są bardzo nowoczesne i spełniają rygorystyczne normy emisji spalin. Mimo tylu innowacyjnych elementów wyposażenia zastosowanego w pojazdach przez japońskiego producenta samochody te nie są bardzo drogie w porównaniu z konkurencją, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że inne firmy zostają daleko w tyle w stosowaniu tylu nowoczesnych dodatków w swoich samochodach.