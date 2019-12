Jakie są rodzaje ziaren kawy? Czy można je jeść lub mrozić?

Jakie są rodzaje ziaren kawy?

Na świecie istnieje około 125 gatunków kawy (dane z 2014 r.), jednak najważniejsze znaczenie rynkowe mają obecnie dwa rodzaje: robusta oraz arabica.

Arabica to kawa, która wyróżnia się niską kwaskowością oraz bogatym smakiem i aromatem. Praży się ją krótko, w niskich temperaturach. Pochodzi z Etiopii oraz Mozambiku, a obecnie uprawiana jest przede wszystkim w Kolumbii, Brazylii, Indiach, Kostaryce, Meksyku oraz na Bliskim Wschodzie. Jej owoce zbiera się ręcznie, moczy, aby doprowadzić do lekkiej fermentacji, a następnie suszy. Ze względu na to, że musi być uprawiana w specjalnych warunkach (najlepiej 1000 m n.p.m.), jest droższa niż robusta.

Robusta odznacza się z kolei dwukrotnie wyższą zawartością kofeiny niż arabica. Jej wyróżniającą właściwością jest też to, że potrafi stworzyć na powierzchni espresso grubszą warstwę cremy. Jednak uważana jest za gatunkowo gorszą od arabica, wymaga dłuższego czasu palenia oraz wyższych temperatur.

Rodzaj ziaren kawy a jej właściwości antyoksydacyjne

Kawa oprócz ogólnych właściwości pobudzających pracę ośrodkowego układu nerwowego, który powoduje zwiększoną koncentrację, lepszą wydolność psychiczną i fizyczną, ma też działanie zdrowotne. Zawdzięcza je obecności polifenoli, które mają działanie antyoksydacyjne i są w stanie zwalczyć powstające w naszym organizmie wolne rodniki. Dzięki polifenolom, których w kawie nie brakuje, komórki naszego organizmu są chronione przed uszkodzeniem.

Właściwości antyoksydacyjne kawy różnią się jednak w zależności od jej rodzaju i od sposobu jej zaparzania. Jak wykazują badania, robusta ma silniejsze działanie przeciwrodnikowe niż arabica i to o 30%. Poza tym badania pokazały, że wykorzystując do parzenia kawy wodę mineralną, zmniejszamy jej właściwości antyoksydacyjne. A to dlatego, że niektóre składniki mineralne zawarte w wodzie (jony wapnia i magnezu w wysokim stężeniu) mogą wiązać polifenole.

Czas parzenia kawy w ogóle nie ma wpływu na działanie przeciwrodnikowe tego napoju. W związku z tym, bez względu na to, czy parzymy kawę 5 czy 15 minut, będzie ona działała na nas tak samo zdrowotnie.

Czy można jeść ziarna kawy?

Żywienie, jak wszystko na świecie, podlega modzie. A ponieważ modne stało się jedzenie surowych ziaren kakaowca, wiele osób zastanawia się, czy można w ten sam sposób przegryzać sobie ziarna kawy. Odpowiedź jest krótka: można, ale w ograniczonej ilości. Ziarna kawy zawierają bowiem o wiele wyższą ilość kofeiny niż kawa z nich zrobiona. Jeśli więc ktoś spożył danego dnia herbatę, coca-colę i czekoladę zasobne w kofeinę, powinien uważać z liczbą spożytych ziaren kawy. Może bowiem spowodować u siebie nadmierne pobudzenie psychoruchowe, tachykardię lub też zwiększoną diurezę.

Poza tym jedzenie ziaren kawy może być obciążające dla układu pokarmowego, szczególnie dla osób z wrażliwym żołądkiem, gdyż trudno rozgryźć dokładnie ziarna na drobną masę tak, aby nie drażniły żołądka. Również osoby, które mają słabe zęby nie powinny zabierać się za tego typu przegryzki, gdyż ziarna są na tyle twarde, że łatwo na nich ukruszyć ząb.

Czy można mrozić ziarna kawy?

Pytanie, czy można mrozić ziarna kawy przed jej zaparzeniem, wydają się pytaniem szaleńca. Bo niby po co to robić? A jednak angielscy badacze z uniwersytetu w Bath pochylili się nad tą sprawą i przeprowadzili eksperyment mający na celu pokazanie, jak mrożenie ziaren kawy wpływa na jej późniejszy smak i aromat. Otóż mrozili oni ziarna w coraz to niższej temperaturze, dochodząc do temperatury -196 stopni Celsjusza. Wtedy okazało się, że im chłodniejsze były ziarna przed parzeniem, tym lepszy smak miała potem kawa. Dlaczego? Otóż wcześniejsze schłodzenie powodowało, że mielone później ziarna kawy dawały bardziej równomierne drobinki. A im bardziej równomierne drobiny, tym bardziej równomiernie się one zaparzały, co skutkowało lepszym aromatem napoju.

A co się dzieje, gdy mielimy ziarna, które mają temperaturę pokojową? Otóż mielą się one na drobne i grubsze drobinki. Nie zaparzą się więc równomiernie. Przez grubsze drobiny woda przelewa się wolniej, powoli więc oddaje aromat. Parząc jednocześnie małe i duże drobiny uzyskamy więc kwaśny posmak z małych i gorzki z większych, co może wpływać nieznacznie na smak pitej kawy. Czy warto więc trzymać kawę w zamrażarce? Niekoniecznie. Różnica w smaku nie jest bowiem tak znaczna, aby trzeba było dokonywać dodatkowego wysiłku przy rytuale parzenia kawy.

Czym przyrządzić dobrą kawę?

