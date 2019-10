Jakie używane osobówki Renault wziąć pod uwagę przy kupnie samochodu rodzinnego?

Auto używane - to naprawdę się opłaca

Gdy poszukujemy auta rodzinnego, zazwyczaj zależy nam na przestrzeni, bezpieczeństwie i jakości wykonania. Jednocześnie jednak w sytuacji, w której na świecie pojawiają się dzieci, nasz budżet bywa bardzo napięty. Nie możemy więc pozwolić sobie na zakup zupełnie nowego samochodu. Nie jest to jednak problemem nie do przejścia.

Zakup kilkuletniego używanego auta to spore oszczędności, wynoszące nawet do kilkudziesięciu procent wartości nowego samochodu. Co ważne, używane auto wcale nie musi być zniszczone czy niesprawne. Obecnie większość pojazdów z tak zwanej drugiej ręki to zadbane auta, które mogą posłużyć nam jeszcze przez wiele lat. Samochody te objęte są bowiem gwarancją, dzięki której kierowcy mogą czuć się bezpiecznie.

Dlaczego Renault?

Wiemy już, że zakup używanego samochodu rodzinnego to dobra decyzja, dzięki której możemy sporo zaoszczędzić. Dlaczego jednak warto zdecydować się na auto marki Renault? To bardzo proste. Samochody tej marki są po prostu doskonale zaprojektowane i wykonane.

Wyróżniają się eleganckim wyglądem, komfortowym wyposażeniem oraz nowoczesnymi technologiami, które zwiększają zarówno wygodę, jak i bezpieczeństwo jazdy. Co więcej, są również niezawodne, a ewentualne koszty napraw czy wymiany części nie są wysokie. Zaletą Renault jest również różnorodność modeli.

Producent zadbał bowiem o to, by każdy z nich miał coś, czym się wyróżnia. Posiadają więc swój styl i charakter, co dla wielu kierowców ma ogromne znaczenie. To właśnie sprawia, że są w naszym kraju tak popularne.

Renault Megane - flagowy model dla każdego

Renault Megane to jeden z najbardziej popularnych modeli francuskiego producenta, który zdobył uznanie na światowych rynkach. Nie ma w tym nic dziwnego - inżynierowie dbają o to, aby stale wzbogacać go o nowoczesne rozwiązania i systemy zwiększające nasz komfort i bezpieczeństwo, a jednocześnie zachować w nim to, co najlepsze - czyli elegancką, opływową linię nadwozia oraz sporą ilość miejsca.

Renault Megane to dobre rozwiązanie dla rodzin, które nie chcą przerzucać się na typowego rodzinnego vana i zależy im na tym, by ich samochód prezentował się efektownie na miejskich ulicach. W zależności od rocznika auta, możemy znaleźć w nim coraz bardziej rozbudowane wyposażenie, które zapewnia nie tylko bezpieczną, ale również wygodną jazdę.

Renault Clio - elegancja i moc

Renault Clio to prawdziwa kwintesencja elegancji samochodów tego francuskiego producenta. To idealny pojazd dla rodzin, którym zależy na tym, aby auto było nowoczesne, eleganckie, o sportowym i odważnym charakterze.

Samochód ten pod żadnym pozorem nie przypomina bowiem tradycyjnego auta rodzinnego. Jeśli więc jesteś kierowcą, który nie wyobraża sobie jazdy suvem o niezbyt ciekawej sylwetce nadwozia - to propozycja dla ciebie. Tym bardziej, że w Renault Clio znajdziemy nie tylko przestronny bagażnik oraz komfortowe, wyprofilowane fotele dla kierowcy i pasażera, ale także szereg udogodnień i technologicznych rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo, takich jak komplet poduszek powietrznych czy czujnik deszczu, który automatycznie uruchamia wycieraczki.

Renault Scenic i Grand Scenic - gdy potrzeba więcej miejsca

Czasem zdarza się tak, że eleganckie, kompaktowe auto nie wystarcza na rodzinne potrzeby. Co w takim przypadku? Dobrym rozwiązaniem będzie poszukiwanie modelu, który oferuje większą liczbę miejsc oraz pojemny, funkcjonalny bagażnik.

Takie są właśnie Renault Scenic oraz Grand Scenic. Renault Grand Scenic to van, który idealnie nadaje się jako środek transportu na dalekich dystansach. Opływowa linia nadwozia skrywa wygodne fotele dla całej rodziny oraz gigantyczny bagażnik, w którym zmieścimy wszystko, czego potrzebujemy.

Auto występuje w wariantach z wieloma różnymi silnikami, dzięki czemu każdy z nas może wybrać to, czego potrzebuje. Z kolei Renault Scenic to van kompaktowy, który spokojnie wystarczy 4 lub 5-osobowej rodzinie i doskonale sprawdzi się na co dzień. To model, w którym znajdziemy wiele praktycznych rozwiązań technologicznych, których rolą jest zapewnienie nam maksymalnego bezpieczeństwa w czasie jazdy.

Również w przypadku Renault Scenic możemy wybierać spośród wielu wersji silników. Jak widzisz, francuska marka Renault słynie z różnorodności swoich modeli samochodów. Wśród nich nie brakuje tych, które doskonale sprawdzą się jako auto rodzinne. Jeśli więc poszukujesz samochodu dla siebie i swoich bliskich, koniecznie odwiedź stronę https://www.renaultwarszawa.rrgwarszawa.pl/. Znajdziesz tam wiele ciekawych, atrakcyjnych ofert, z których z pewnością wybierzesz coś dla siebie.