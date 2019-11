Jakiej Warszawy chcą mieszkańcy? Deweloper sonduje, nim rozpocznie budowę

Najpierw badania, pytanie o zdanie mieszkańców, a potem budowa. Tak chce działać projektant Towarowej 22 na Woli. Pracownia BIG, zatrudniona przez Echo Investment do zagospodarowania ostatniego tak dużego kwartału w nowym biznesowym centrum (6,5 ha), zapytała mieszkańców o teren przeznaczony pod nową inwestycję.

W badaniu przeprowadzonym przez Agencję SW Research (na 887 osobach) wyszło, że lubimy tereny zielone np. parki/lasy (26,9 proc.), a także bulwary i tereny nad Wisłą (16,5 proc.). Wśród ulubionych miejsc warszawiaków są także Łazienki Królewskie (15,7 proc.), Stare Miasto (12,6 proc.) oraz Pole Mokotowskie (12,6).

W pytaniu o „miasto przyszłości” padały odpowiedzi, że powinno być zielone, dobrze skomunikowane oraz czyste. Z resztą z całego badania wyłania się obraz mieszkańca, który ceni ciszę i spokój znacznie bardziej niż ofertę rozrywkową miasta. Okolice Towarowej nie dla wszystkich dobrym miejscem do życia. Brakuje zieleni, miejsc do spędzania czasu z rodziną. Ankietowanym nie podoba się, że Towarowa stała się "przelotówką", a miejsce to jest często zakorkowane. Jako odpowiedź na to pojawia się pomysł stworzenia woonerfu, czyli ulico-deptaku. Takie rozwiązanie, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, zaaprobowało aż 72 proc. ankietowanych.