Jednodniowa wycieczka pod Warszawą. Magiczne, ciche i mało znane miejsca. Tam warto się wybrać Redakcja

Stawy Raszyńskie - rezerwat przyrody zlokalizowany zaledwie 15 kilometrów od stolicy kraju, często nazywany jest "podwarszawskimi Mazurami". Nic dziwnego - na terenie o powierzchni 155,13 ha znajduje się kilkanaście pięknych stawów. Wokół nich dostępne są szlaki, na których można natknąć się na miejsca pamięci. Pomiędzy Stawem Raszyńskim a stawem Przepływowym znajdują się aż trzy takie punkty. Umiejscowiony jest tam głaz upamiętniający bitwę pod Raszynem oraz tablica Tchorka oddająca hołd rozstrzelanym w okolicy więźniów Pawiaka. Ponadto na trasie znajdziemy barokową statuę Boga Ojca. Archiwum Nasze Miasto Zobacz galerię (19 zdjęć)

Wycieczki pod Warszawę. Wolny weekend warto poświęcić na wycieczki do podwarszawskich miejscowości. Wystarczy kilkadziesiąt minut samochodem lub pociągiem, by znaleźć ciekawe i atrakcyjne turystycznie miejsca. Wyrwanie się z miejskiego zgiełku pozwoli także naładować akumulatory. To dobry pomysł na odpoczynek, gdy do urlopu jeszcze wiele dni. Kliknijcie w zdjęcie, aby zobaczyć nasze propozycje wycieczek.