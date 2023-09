Jednodniowe wycieczki pod Warszawę. Magiczne, ciche i mało znane miejsca. Mieszkańcy je uwielbiają Redakcja

To znakomity punkt wyjściowy wycieczek pieszych i rowerowych po Kampinosie. Koniecznie zajrzyjcie do Parku Etnograficznego – skansenu, w którym zobaczycie przykłady dawnego, drewnianego budownictwa puszczańskiego. Warto też odwiedzić Chatę Kampinoską, która w całości wyposażona jest w eksponaty podarowane przez najstarszych mieszkańców gminy Kampinos. Mtths / Creative Commons Zobacz galerię (19 zdjęć)

Wycieczki pod Warszawę. Wolny weekend warto poświęcić na wycieczki do podwarszawskich miejscowości. Wystarczy kilkadziesiąt minut samochodem lub pociągiem, by znaleźć ciekawe i atrakcyjne turystycznie miejsca. Wyrwanie się z miejskiego zgiełku pozwoli także naładować akumulatory. To dobry pomysł na odpoczynek, gdy do urlopu jeszcze wiele dni. Kliknijcie w zdjęcie, aby zobaczyć nasze propozycje wycieczek.