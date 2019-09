Jednostka wojskowa "GROM" otwiera rekrutację. Rozpoczęto selekcję do zespołów bojowych

Elita polskich sił zbrojnych

GROM to elitarna jednostka Wojsk Specjalnych, sformatowana w roku 1990. Jej pierwszym dowódcą, a zarazem założycielem był generał Sławomir Petelicki. Członkowie formacji przygotowani są do szerokiej gamy operacji specjalnych, takich jak działania antyterrorystyczne czy akcje ratunkowe. W praktyce mówimy tutaj m.in. o odbijaniu zakładników, sprawnym ewakuowaniu z rejonów objętych walkami, zdobywaniu istotnych informacji na terenie przeciwnika czy przygotowywaniu zasadzek. GROM-owcy uczestniczyli w działaniach zbrojnych m.in. w Afganistanie, na Haiti oraz w Kosowie czy Slawonii.

Co ciekawe, polska jednostka Wojsk Specjalnych występowała nawet w grach komputerowych. GROM-em inspirowali się producenci gier wideo ze Stanów Zjednoczonych oraz Francji. Stąd w Rainbow Six spotykamy postać kobiety, przedstawiającej się jako operatorka JW 2305 (GROM). Jednostka pojawia się również w fabule Medal of Honor: Warfighter.