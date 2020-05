Jedyna otwarta restauracja w Polsce? Właściciel lokalu wymyślił, jak obejść zakaz

Ten zapis wykorzystał Grzegorz Schabiński, by móc otworzyć restaurację.

- Gościom, którzy przyjdą do naszego hotelu na obiad, będziemy wynajmować pokoje za symboliczną złotówkę. Zameldują się w recepcji, do pokoju dostaną menu i będą mieli dwie godziny, by spokojnie zjeść obiad, który zamówią. Wszystko zgodnie z prawem i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa - tłumaczy.