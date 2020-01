Jedz, Pij, Warszawo - święto smakoszy ku pamięci wystawy z 1902 roku

Zielone Place Warszawy - Bankowy i Wileński. Spektakularna metamorfoza za 2,5 mln zł

Plac Bankowy i Wileński to zdaniem niektórych osób dwa najbardziej zabetonowane place w Warszawie. Jest szansa, że wkrótce ulegnie to zmianie. Wszystko za sprawą projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Zakłada on stałe przearanżowanie tych miejsc. Wartość projektu to 2,5 ...