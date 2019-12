Jedzenie z IKEA od teraz dostępne na Mokotowie. Raj dla wielbicieli szwedzkiej marki

Kuchnia IKEA na wynos

Filet z łososia, sałatka z krewetkami, de volaille czy słynne klopsiki – w wersji mięsnej i wegańskiej. Obojętnie, na które danie z IKEA macie aktualnie chęć, nie musicie już specjalnie jechać po nie do jednego ze sklepów szwedzkiej marki.

Od teraz znajdziecie je bowiem na Mokotowie, a dokładnie w kompleksie biurowym Adgar Plaza przy ul. Postępu 17 A. IKEA otworzyła bowiem pierwszą w Polsce kuchnię dedykowaną wyłącznie do obsługi zamówień na wynos. Tych dokonujemy poprzez stronę Pyszne.pl.

"Jedzenie oferowane przez IKEA cieszy się ogromną popularnością. Do niedawna jednak, chcąc spróbować szwedzkich specjałów, trzeba było pojechać do jednej z dwóch restauracji przy sklepach IKEA. Teraz to się zmieniło i widujemy licznych pracowników naszych obiektów z torbami lunchowymi IKEA" – podkreśla Ewelina Nuszczyńska, Leasing & Flexible Workplaces Manager w Adgar Polska.