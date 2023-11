Jesień w Warszawie. Park Fosa i Stoki Cytadeli, czyli historyczna twierdza z dziką roślinnością. To miejsce zachwyca magią barw Redakcja Warszawa

Park Fosa i Stoki Cytadeli to miejsce, gdzie pamięć o tragicznych kartach historii Polski, przenika się z wyjątkowo malowniczą, dziką przyrodą. Aleksy Witwicki Zobacz galerię (50 zdjęć)

Cytadela Warszawska mieszcząca się w sercu Żoliborza to zielone płuca dzielnicy. Znajduje się tam Park Fosa i Stoki Cytadeli, gdzie pamięć o tragicznych kartach historii Polski, przenika się z wyjątkowo malowniczą, dziką przyrodą. Jest to jedno z ulubionych miejsc, gdzie wypoczywają mieszkańcy stolicy. Ten piękny teren jest idealnym miejscem na spacer o każdej porze roku, jednak to jesień jest tam szczególnie magiczna. Kolory w tym miejscu robią niesamowite wrażenie. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć.