Jesień w Warszawie zachwyca. Oto malownicza sceneria na ulicach. Tak teraz wygląda stolica Redakcja Warszawa

Do Warszawy nadciąga powoli jesień. Widać to już w niektórych miejscach na ulicach, skwerach czy placach. W wielu lokalizacjach można zobaczyć już jesienne, piękne ukwiecenia. Zarząd Zieleni poinformował, jakie rodzaje roślin w donicach mijamy na co dzień. Zobaczcie w naszej galerii, jak magicznie wygląda obecnie stolica.