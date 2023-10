Jesienna odsłona budynków w Warszawie. Kolorowe elewacje zachwycają fotografów i przechodniów. Tam jest najpiękniej Martyna Konieczek

Jesień to magiczna pora roku. Betonowy krajobraz miasta upiększają żółte, pomarańczowe i czerwone liście na drzewach. Piękne kolory zachwycają również na stołecznych budynkach, które są pokryte bujną roślinnością wijącą się po elewacjach. To naprawdę bajkowy widok! Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii najbardziej jesiennych budynków w Warszawie.