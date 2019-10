Jesienne porządki w szafie. Zamów do domu worek na rzeczy dla potrzebujących albo wymień się ubraniami z gwiazdami

Oddaj ubrania potrzebującym - zamów worek do domu

„Pomaganie przez ubranie” to ogólnopolska akcja, która ma na celu wsparcie finansowe fundacji Świętego Mikołaja. Jeśli posiadasz niepotrzebne ubrania w dobrym stanie, wystarczy, że zarejestrujesz się na stronie pomaganieprzezubranie.pl i zamówisz worek, który otrzymasz do swojej skrzynki pocztowej. Po zapakowaniu do niego ubrań, kurier bezpłatnie odbierze od ciebie worek. Udział w akcji jest bardzo prosty i nic nie kosztuje. Za każdy 1 kg przekazanych ubrań, fundacja otrzymuje 2 zł na swoje konto. Wszystkie rzeczy pochodzące ze zbiórek są dokładnie sortowane i sprzedawane do krajów, takich jak Pakistan, Afganistan, Ukraina, Ghana, Nigeria, Togo, Kenia, Tanzania, Uganda, Indie, w których mniej zamożnych osób nie stać na zakup nowej odzieży i obuwia.

Co można oddawać? Obuwie, odzież damską, męską i dziecięcą nadającą się do ponownego użytku oraz akcesoria (czapki, szaliki, apaszki), zasłony, obrusy, ręczniki, firanki, bieliznę, ale nie w kolorze białym i niezniszczone.