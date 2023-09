Jesienny raj na dachu Galerii Północnej. Otwarcie dyniowego ogrodu w Warszawie

Jesień w Warszawie. Dyniowy Ogród na dachu Galerii Północnej

Od 30 września do 31 października 2023 roku, warszawiacy mogą odwiedzać to magiczne miejsce od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-22:00 oraz w każdą niedzielę w godzinach 10:00-21:00. Co najważniejsze, wejście jest całkowicie bezpłatne, więc każdy może doświadczyć uroku jesieni.

Rodziny, które szukają rozrywki dla dzieci, znajdą tutaj wiele atrakcji. Brama do tego uroczego ogrodu została otwarta dokładnie 30 września, idealnie wpisując się w przywitanie jesieni. Już na wejściu można poczuć magię tego miejsca, gdzie jesienna aura przenika każdy zakamarek. Oprócz niezliczonej liczby dyń, znajdziemy także tajemniczy labirynt, który sprawi, że każdy krok będzie pełen niespodzianek i emocji. Dla najmłodszych jest piaskownica wypełniona ziarnem kukurydzy, gdzie mogą się bawić i tworzyć swoje własne jesiennie arcydzieła. A dla miłośników spacerów wśród przyrody czeka nastrojowe wrzosowisko, które zachęca do kontemplacji piękna jesiennej przyrody.