Jesienny wycieczki pod Warszawę. Gdzie zrelaksować się przed zimą? Oto najlepsze kameralne domki

Siedlisko Janopole to wyjątkowo klimatyczne miejsce. Tworzą je 3 duże domy oraz 2 małe, które zostały zbudowane wraz z góralami. Wśród drzew znajdziecie tam saunę, leśną kuchnię, wiatę grillową, staw z rybami i centrum leśnej rozrywki. Mam też winnicę rodzącą pyszne winogrona, które zamieniam w wino. Jesienią jest zatem czas na winobranie i grzybobranie, choć nie trzeba ruszać się z miejsca. Piękne maślaki rosną przy tarasach, wystarczy się schylić. Po okolicznych lasach i łąkach biegają sarny, a na drodze trzeba uważać żeby nie stanąć oko w oko z łosiem. Nic więcej nie trzeba, brakuje tylko Was - zaprasza właścicielka. Siedlisko Janopole znajduje się godzinę drogi od Warszawy.

Jesień to idealny czas na krótki wypad za miasto. Mimo że najcieplejsze miesiące roku to okres, w którym urlopuje większość osób, warto rozważyć kilkudniowy wypoczynek we wrześniu lub październiku. Szczególnie w kameralnych domkach pod miastem, w otoczeniu natury. Rześka pogoda sprzyja spacerom i przejażdżkom rowerem, feeria barw zachwyca, a wieczory przy kominku pozwolą Wam się zrelaksować. Gdzie wybrać się w jesienny weekend, by odpocząć?