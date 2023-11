Ulica Torfowa w warszawskiej dzielnicy Wesoła. Wokół las i teren mokradeł, w zasięgu wzroku m.in. Macierowe Bagno. To właśnie tutaj w ubiegłym roku powstało miejsce o nazwie My Tree Home – czyli drewniane mikro-domy na drzewie. Teren ten leży zaledwie około 25 minut jazdy samochodem od Pałacu Kultury i Nauki oraz 30 minut od lotniska. Aż ciężko uwierzyć, że miejsce to mieści się w Warszawie – nie słychać tutaj gwaru ulic, nie ma śpieszących się ludzi, zamiast tego doświadczamy śpiewu ptaków i szumu wiatru. Do My Tree Home dotrzemy samochodem lub komunikacją publiczną. Do ulicy Torfowej można dojechać autobusem linii 502. Możemy skorzystać także z linii 147, która dowiezie nas do ulicy Granicznej. Sprawdźcie więcej szczegółów o tym miejscu W NASZYM ARTUKULEz.

Krzysztof Jedynak