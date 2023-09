Jesienny wypoczynek pod Warszawą. Gdzie zrelaksować się przed zimą? Oto najlepsze kameralne domki

Za oknami mamy już jesień, a temperaturom bliżej do 0 niż 30 st. Celsjusza. To jednak nie jest powód, by nie skorzystać z chwili dla siebie i możliwości oderwania się od codziennych obowiązków. Koniec lata nie musi oznaczać końca odpoczynku, a najlepiej przekonacie się o tym, odwiedzając Planeta Glamping. Czeka tam na was noc w środku sosnowego lasu, ale nie musicie martwić się o niewygodne posłanie, brak łazienki czy chłodne noce – czekają na was warunku, jakie oferuje pokój hotelowy. By skorzystać z wyjątkowego noclegu w otoczeniu natury nie trzeba jechać w góry czy na Mazury, Planeta Glamping znajduje się w Zalesiu Górnym, zaledwie 25 km od centrum Warszawy. Namioty są całoroczne, dlatego każdy z nich posiada klimatyzację oraz ogrzewanie podłogowe na podczerwień. Nie ma zatem obaw, że przy niższych temperaturach komukolwiek będzie zimno. Więcej o tym miejscu przeczytacie W NASZYM ARTYKULE TUTAJ

Krystian Dobuszyński