Jest zgoda na zabicie blisko 1,5 tysiąca bobrów na Mazowszu. Powodem ''rosnąca liczba szkód'' wyrządzanych przez gryzonie

Bóbr jest gatunkiem, który potrafi w znacznym stopniu przekształcać środowisko wokół siebie. W przypadku obszarów zagospodarowanych przez ludzi wiąże się to z niszczeniem upraw, sadów, grobli stawowych, ale również dróg i nasypów kolejowych i mostów, co stwarza zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego - czytamy w uzasadnieniu dyrektora RDOŚ.

6 stycznia weszło w życie zarządzenie o odstrzale 1,5 tysiąca bobrów na terenie Mazowsza. Do zabicia tych chronionych w Polsce zwierząt wyznaczono koła łowieckie z Płocka, Siedlec, Radomia, Ostrołęki i Ciechanowa. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie tłumaczy, że ''zarządzenie zostało wydane z uwagi na znacząco rosnącą liczbę szkód wyrządzanych przez bobry oraz wysokość odszkodowań wypłacanych przez Skarb Państwa i mają na celu zmniejszenie skali strat wyrządzanych co roku przez osobniki tego gatunku''.

''Bobry pomagają nam za darmo, a do sprzymierzeńców się nie strzela!''

Na zarządzenie wydane przez RDOŚ zareagowało stowarzyszenie Nasz Bóbr. Aktywiści zaapelowali o zaprzestanie odstrzału gryzoni i zaczęli zbierać podpisy pod petycją przeciwko takiej decyzji. Na ich Facebooku pojawił się także wpis, w którym tłumaczą, że bobry to pożyteczne zwierzęta - Wody Polskie w ramach swojego programu „Stop suszy” będą renaturyzować rzeki i przywracać małą retencję za pieniądze podatników, a przecież od wielu lat za darmo robiły to bobry. Niestety, do RDOŚ wpływa coraz więcej wniosków o niszczenie bobrowych siedlisk.