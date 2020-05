Jestem optymistką, bo będę mamą!

Są różne sposoby na rozładowanie stresu – na pewno masz swój ulubiony. Czy będzie to ruch, który świetnie poprawia nastrój, choćby długi spacer wśród właśnie budzącej się do życia przyrody (od niedawna możemy znów swobodnie wchodzić do parków i lasów!), czy serdeczna rozmowa z przyjaciółką albo też inne techniki, dzięki którym znów spoglądasz na świat przez różowe okulary – dozwolone jest wszystko, co działa. A wiedziałaś, że również dieta może wpływać na dobry nastrój i poziom energii? Wiosną może ci jej brakować, zwłaszcza że twój organizm na początku ciąży działa na najwyższych obrotach!

Dobry humor można… zjeść!

Dieta w dużym stopniu wpływa na to, jak się czujesz. Bo jedzenie nie tylko zaspokaja głód, ale może też poprawiać (lub obniżać) nastrój, dodawać (lub nie) energii. Nie tylko więc

w trosce o rozwijające się w twoim brzuchu dziecko powinnaś zwracać uwagę na to, co jesz. I choć na samopoczucie ma oczywiście wpływ wiele czynników, które nie zależą od diety, to dzięki niej w dużym stopniu możesz sobie pomóc.

Radość na talerzu

Jak to działa? Naukowcy coraz więcej wiedzą o tym, jak powstają emocje. Okazuje się, że bardzo dużą rolę pełnią tu przemiany chemiczne w naszym organizmie. Są one związane

z obecnością określonych substancji, tzw. neuroprzekaźników, np. serotoniny, acetylocholiny. Organizm produkuje je sam przy użyciu składników dostarczanych

z jedzeniem. I to jest twoja szansa! Po prostu jedz to, co poprawia nastrój. Przy okazji dostarczysz też cennych składników swojemu nienarodzonemu jeszcze maluszkowi.

Lista obowiązkowa

Produkty, które są szczególnie pomocne w utrzymywaniu dobrego samopoczucia, warto łączyć, bo składniki w nich obecne współdziałają ze sobą.

• Jajka – zawierają lecytynę, będącą źródłem choliny. Z niej produkowana jest acetylocholina, która poprawia pracę mózgu, dobrze wpływa na koncentrację. Warto na śniadanie zjeść ciemne pieczywo z pastą jajeczną.

• Awokado – podobnie jak pomidory zawiera kwas foliowy, który razem z witaminami B6 i B12 bierze udział w wytwarzaniu serotoniny, poprawiającej nastrój. Warto połączyć je z produktami zawierającymi białko, np. serem. Przygotuj sobie sałatkę z makaronem, serem feta, awokado i pomidorami.

• Kasza jęczmienna – zawiera magnez, który razem z kwasem foliowym i witaminą B12 bierze udział w powstawaniu noradrenaliny i dopaminy, a z kolei te neuroprzekaźniki powodują dobry nastrój, odpowiadają za odczuwanie przyjemności oraz sprawne działanie mózgu. Może krupnik z kaszą jęczmienną to dobry pomysł na obiad?

• Kapusta – i wszystkie produkty zawierające spore ilości witaminy C, np. jabłka, sok z cytryny. Witamina C bierze udział w przekształcaniu tryptofanu w serotoninę, a ta poprawia koncentrację, ułatwia pokonywanie stresów. Warto zjeść surówkę z kapusty z dodatkiem jabłka i jogurtu.

• Ryby – znajdujący się w nich selen bierze udział w wytwarzaniu serotoniny. Poza tym ryby morskie (zwłaszcza tłuste) zawierają kwasy omega-3, które są konieczne do prawidłowej pracy układu nerwowego. Na obiad (lub kolację) zjedz więc rybę, np. pieczoną w folii.

Wiosną bywa trudniej

Nie jest tajemnicą, że zanim pojawią się pełne składników odżywczych letnie warzywa, wiosną dobre odżywianie bywa wyzwaniem. Nawet jeśli bardzo się starasz, by twoja dieta była zdrowa i różnorodna, najpewniej podczas ciąży i tak nie uda ci się zaspokoić zapotrzebowania na kwas foliowy. A to witamina niezbędna dla zdrowia nienarodzonego dziecka. Jest niezwykle ważna szczególnie na początku ciąży, ale też tuż przed poczęciem (jej niedobór powoduje m.in. wady cewy nerwowej u płodu). Dlatego kobietom w ciąży i planującym zostanie mamą zaleca się suplementację kwasu foliowego 0,4 mg/dobę (co najmniej 1 miesiąc przed spodziewanym zapłodnieniem i w pierwszych 12 tygodniach ciąży). W przeciwieństwie do kwasu foliowego z naturalnych źródeł ten w postaci syntetycznej przyswaja się niemal w 100 proc.

Tylko to, co niezbędne!

Kwas foliowy pełni istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu naszego organizmu. Jest on niezwykle ważnym elementem codziennej diety, który trudno uzupełniać z pożywienia.

