JesteśmyDlaWas - Centrum Janki wspiera lokalne instytucje i placówki pomocowe w czasie epidemii koronawirusa

Pierwszym filarem inicjatywy #JesteśmyDlaWas jest Lokalny Fundusz Edukacyjny, powołany w tym roku przez Centrum Janki w celu wsparcia lokalnych placówek realizujących wartościowe przedsięwzięcia edukacyjne. Częścią projektu były również kreatywne warsztaty rodzinne, organizowane na terenie centrum. W czasie epidemii Fundusz nie zawiesił działalności, zmienił jednak strategię działania. Przygotowane zostały pakiety edukacyjne, zawierające między innymi kreatywne zabawki, gry planszowe, książki i materiały plastyczne, które pozwolą w wartościowy sposób zagospodarować dzieciom czas spędzany w domu. Wsparcia w dystrybucji materiałów do najbardziej potrzebujących rodzin udzieliły Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Raszynie.

Inicjatywa #JesteśmyDlaWas objęła wsparciem również szpital oraz schronisko dla bezdomnych zwierząt – instytucje szczególnie potrzebujące pomocy w czasie epidemii. Centrum przekazało do Szpitala Powiatowego we Wrzesinie środki czystości i detergenty, a do Schroniska na Paluchu w Raszynie dostarczono wysokiej jakości karmę dla zwierząt oraz koce, niezbędne przede wszystkim w opiece nad zwierzętami starszymi i chorymi.

„Pomimo ograniczeń w funkcjonowaniu centrum, jeszcze aktywniej wspieramy lokalne placówki i instytucje niosące pomoc najbardziej potrzebującym. Powołany przez Centrum Janki na początku roku Lokalny Fundusz Edukacyjny w czasie epidemii z dużym zaangażowaniem i przy wsparciu najemców realizuje swoje cele, starając się uprzyjemnić najmłodszym czas przymusowo spędzany w domu. Od 20 lat jesteśmy blisko naszych klientów i sąsiadów, starając się jak najpełniej odpowiadać na ich potrzeby. Projekt #JesteśmyDlaWas to nasze zapewnienie, że również w trudnych dla wszystkich czasach mogą na Centrum Janki polegać – mówi Magdalena Piechna, Head of Asset Management, CEE z Cromwell Property Group, właściciela Centrum Janki.

Dodatkowe informacje:

Centrum Janki

Główni operatorzy Centrum Janki to Leroy Merlin, Media Markt oraz hipermarket Auchan. Ofertę handlową Centrum uzupełnia 170 sklepów średnio powierzchniowych, w tym takie marki jak: Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho, C&A, Go Sport, H&M, KappAhl, Kazar, New Yorker, Reserved, Rossmann czy Sephora. Na terenie obiektu działają: CINEMA CITY, kompleks strefy food court z 20 restauracjami, restauracja Pizza Hut, a także kawiarnie i cukiernie.

Właścicielami Centrum Janki są: spółka celowa CH Janki sp. z o.o., zarządzana przez Cromwell Polish Retail Fund, Global City RE Poland sp. z o.o., Leroy - Merlin Inwestycje sp. z o.o. oraz Taima Investments sp. z o.o.

www.chjanki.pl

CROMWELL Property Group

Cromwell Property Group to australijski fundusz REIT (Australian Real Estate Investment Trust) notowany na australijskiej giełdzie papierów wartościowych (ASX), który zarządza aktywami o łącznej wartości 7.5 mld EUR na terenie Australii, Nowej Zelandii i Europy.

Cromwell oferuje globalną platformę i infrastrukturę wykorzystującą w pełni zintegrowany model zarządzania nieruchomościami inwestycyjnymi.

Na terenie Europy Cromwell zarządza w ramach swoich funduszy i mandatów aktywami nieruchomościowymi i zdolnościami inwestycyjnymi o wartości 3,8 mld EUR. W portfelu aktywów Cromwell znajduje się ok. 270 nieruchomości i 2900 najemców.

Cromwell w 21 biurach w 13 krajach europejskich zatrudnia ponad 180 osób, które zapewniają fachową wiedzę w zakresie nieruchomości.

www.cromwellpropertygroup.com