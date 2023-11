Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie. Podwodne życie popularnego akwenu na niezwykłych zdjęciach

Zwierzęta i rośliny na terenie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie

Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie to malownicze miejsce położone na Dolnym Mokotowie. Piękne widoki, klimatyczne ścieżki spacerowe, spokój oraz doskonała lokalizacja - to tylko nieliczne z…

Co ciekawe, na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków drzew i 27 gatunków krzewów. Część z nich, to pozostałość łęgu jesionowo-wiązowego i wierzbowo-topolowego.

Rezerwat blisko centrum

Rezerwat został utworzony w 1987 roku. Obejmuje on ponad 47 hektarów, a samo jezioro liczy ok. 19,5 ha, jego długość wynosi ok. 1780 m, a maksymalna szerokość - 180 metrów. Średnia głębokość to 2,5 m, a maksymalna - 3,75 m. Odpływ wód odbywa się krytym kanałem uregulowanym zastawą na ul. Wolickiej.

