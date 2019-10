Joga w Warszawie. Dlaczego warto?

Ciało jak nowo narodzone

Siedzący tryb życia mimochodem stał się domeną człowieka żyjącego w XXI wieku. Jakakolwiek forma ruchu w jego obliczu była wręcz ratunkiem dla naszego ciała. Nie wszystkim jednak po drodze było z bieganiem, czy morderczym wysiłkiem na siłowni. Alternatywa w postaci ćwiczenia jogi była doskonałą opcją dla stroniących od wspomnianych aktywności.

Niczym niezakłócona droga do osiągnięcia doskonałej sprawności fizycznej zyskała liczne grono zwolenników. Choć joga może zdawać się początkującym niezrozumiała, z każdym dniem jej praktykowania dawne wątpliwości odejdą z pewnością w niebyt. Realna poprawa kondycji w tym przypadku to nie pusty slogan reklamowy.

Osoby, którym naprawdę zależy, by mieć zdrowy kręgosłup, powinny mieć świadomość, jak ćwiczenia yogi mogą korzystnie wpłynąć na ten niezwykle istotny element szkieletu. Już po kilku sesjach zauważymy, że jest w stanie wygiąć się o wiele bardziej, niż miało to miejsce do tej pory. Innym, korzystnym efektem ćwiczeń jest także uelastycznienie ścięgien, więzadeł i mięśni.

Sama aktywność fizyczna związana z praktykowaniem jogi siłą rzeczy przynosi także pozytywne skutki dla naszego nastroju. Regularne ćwiczenia wpływają korzystnie na samopoczucie. Być może często właśnie tego nam brakowało, by podnieść się na duchu.

Pozytywny wpływ jogi na zdrowie został potwierdzony w wielu niezależenie przeprowadzonych badaniach. To naturalnie spowodowało wzrost zainteresowania wspomnianą filozofią przez świat zachodni.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Poprzestanie wyłącznie na doskonaleniu formy fizycznej za pomocą jogi, mijałoby się zupełnie z ideą tej filozofii. Dopełnieniem nawet najbardziej intensywnych ćwiczeń jest zrozumienie, że równie istotne jest zadbanie o właściwą pracę umysłu. W dzisiejszych dość zabieganych czasach nierzadko zaniedbujemy nie tylko sferę fizyczną, ale i duchową.

Chyba nic innego w tak dużym stopniu nie pozwala zajrzeć do wnętrza siebie, jak praktykowanie jogi. Dojście do harmonii ciała i umysłu pozwala nam wysuwać nowe, jakże istotne wnioski dotyczące wielu kwestii w naszym życiu. Zrewolucjonizowane spojrzenie na świat bywa pomocne w podejmowaniu trudnych decyzji. Połączenie ćwiczeń na macie z medytacją zdecydowanie wyjdzie nam na dobre.

Nasza codzienność nierzadko bywa naznaczona sporą dawką stresu. Redukowanie go może odbywać się na różne sposoby. Jeżeli rozpoczniemy przygodę z jogą, obniżymy tym samym poziom kortyzolu. Skutkiem tego odstresujemy się, wyzbywając się niepotrzebnych napięć. Decydując się na określone pozycje, uzyskamy jeszcze lepsze efekty w tym zakresie.

Sposób, w jaki oddychamy, ma istotne znacznie dla naszego samopoczucia. Im dalej zagłębimy się w jogę, tym efektywniej wykorzystamy pełną siłę naszych płuc. Umiejętna kontrola oddechu pozwala w pełni zrelaksować się i tym samym odstresować się w całym znaczeniu tego słowa. Korzyści z tego tytułu można odczuć nie tylko w sali ćwiczeń, ale i trakcie towarzyszących nam sytuacji dnia codziennego, gdzie poprzez umiejętny wdech i wydech możemy skutecznie kontrolować własne emocje.

Liczne zalety ćwiczeń w ramach praktykowania jogi to dla większości przyszłych adeptów wystarczająca zachęta. Jeden z najsensowniejszych argumentów przemawiający za tym rozwiązaniem to lecznicze właściwości. Co więcej – poparte zostały dowodami naukowymi. Umiejętnie prowadzona terapia jogą może zmienić przebieg takich schorzeń jak np.: bóle pleców, zapalenie stawów i wielu innych.

Joga w stolicy dla każdego

Choć w dobie internetu informacji na temat związany z praktykowaniem wschodniej filozofii jest pod dostatkiem, to nic nie zastąpi nam wsparcia doświadczonego instruktora. Z jednej strony będzie on dawał wskazówki jak najlepszy nauczyciel, z drugiej zaś wesprze nas w momentach zwątpienia, które mogą pojawić się na etapie przekraczania kolejnych barier. Ta nieoceniona pomoc jest szczególnie pożądana zwłaszcza na początkowym etapie praktykowania jogi.

Zajęcia grupowe dają szansę na wymianę doświadczeń z innymi adeptami rzeczonych praktyk. Dzięki temu uzyskamy szereg korzystnych wskazówek, które ułatwią nam wykonywanie poszczególnych ćwiczeń. Na wspomnianych zajęciach możemy spotkać ludzi w rozmaitym wieku i przekonać się, że jedyne ograniczenia, jakie istnieją, to najczęściej te w naszych głowach. To kolejny powód, dla którego warto wyjść ze strefy własnego komfortu.

Wszyscy mający ochotę praktykować jogę w Warszawie powinni zwrócić uwagę na to, do której ze szkół się wybierają. W zależności od zatrudnionej w danej placówce kadry można zastać zupełnie różne podejście do nowicjuszy. Jednym z miejsc szczególnie polecanych dla początkujących i tych na zdecydowanie wyższym stopniu wtajemniczenia jest mieszczący się przy ul. Racławickiej 28 ośrodek Yoga Medica.

Fizjoterapia oparta na jodze pozwala osiągnąć niesamowite postępy w niedługim czasie. Te praktykowane w Yoga Medica należą do niezwykle skutecznych i nad ich wprowadzaniem czuwają certyfikowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem. Właśnie to gwarantuje, że efekty będą zgodne z oczekiwaniami osób uczęszczających na zajęcia.

Od tysięcy lat ludzkość korzystała z dobrodziejstw, jakie daje nam joga za sprawą takich ośrodków, jak Yoga Medica plasuje się w ścisłej czołówce w Polsce w tej materii. Ten stołeczny ośrodek z powodzeniem praktykuję fizjoterapię opartą na jodze hatha, pomagając przy tym wielu osobom wrócić do dawnej witalności.