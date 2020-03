Juwenalia 2020, Warszawa. Kiedy i gdzie? Program Juwenalia UW, PW, Ursynalia i inni [KTO ZAGRA, KONCERTY]

Juwenalia to od lat uwielbiane przez studentów święto. Nie dość, że jest zazwyczaj piękna pogoda, świetne koncerty, idealna okazja na spotkanie ze znajomymi to jeszcze uczelnie robią godziny rektorskie. Juwenalia w Warszawie to prawdopodobnie największy w Europie Środkowo-Wschodniej festiwal muzyczny trwający przez niemalże miesiąc. Większość stołecznych uniwersytetów przyłącza się do organizacji tej imprezy. Co roku uczelnie prześcigają się w wyborze zespołów, które mają wystąpić. Zawsze jest to czołówka polskich artystów. Zespołami, które bardzo często występują na juwenaliach są: Lady Pank, Kult, happysad, T.love (dopóki nie zawiesił działalności), Myslovitz i Organek.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 ma coraz większy wpływ na wydarzenia w Polsce. Na razie premier Polski podjął decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Nie poinformował do kiedy to będzie obowiązywało, więc na tę chwilę nie wiadomo czy w jakiś sposób koronawirus wpłynie na organizację juwenaliów w Warszawie.

Juwenalia warszawskie 2020 - dokładny harmonogram nie jest jeszcze znany

Juwenalia Akademii Pedagogiki Specjalnej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego