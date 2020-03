Już 50 osób w Warszawie złamało kwarantannę. Zamiast zostać w domu, poszli na zakupy lub pobiegać

50 przypadków łamania zasad kwarantanny w Warszawie

Z każdym dniem odnotowywane są w Polsce nowe zakażania koronawirusem, przybywa też osób, które objęte są kwarantanną. Aby wstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19, ważne jest, by osoby, które przez 14 dni mają obowiązek przebywania w domu, rzeczywiście stosowały się do tego nakazu. Jak poinformowała stołeczna policja, zdecydowana większość przestrzega kwarantanny. Niestety, jest również wiele przypadków łamania tych zasad. W Warszawie do tej pory aż 50 osób nie zastosowało się do nakazu izolacji.