Już jutro wielkie otwarcie Muzeum Historii Polski w Warszawie. Imponujący obiekt jest już gotowy. To największe muzeum w Polsce

Muzeum Historii Polski otworzy się pod koniec września. Na razie bez wystawy stałej. Mimo to będziemy mogli oglądać spektakularną ekspozycję „Wielkie i mały historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”. Zobaczymy kilkaset obiektów, a wśród nich: wyłowione z Wisły pozostałości pałacu zrabowanego w Potopie Szwedzkim czy oryginalną „Enigmę”.

Otwarcie Muzeum Historii Polski

Przez dziesięciolecia większość Cytadeli była zamknięta. Był to teren wojskowy, dawne więzienie i miejsce straceń osób walczących o niepodległość, który został zabudowany po upadku powstania listopadowego. Teraz, po latach, znów będzie dostępny dla wszystkich. 29 września otwiera się Muzeum Historii Polski – jedno z najważniejszych miejsc poświęconych historii naszego kraju. - Otwieramy zupełnie nową przestrzeń dla turystów z całej Polski i zza granicy, a także dla Warszawiaków. Poza wystawą stałą (na którą jeszcze poczekamy – red.) będziemy mieli do dyspozycji 1,4 tys. mkw. wystaw czasowych, które będą już dostępne. Poza tym audytorium, sala kinowa i sale konferencyjne. To będzie fantastyczny budynek, w którym będziemy mogli przyciągać ludzi do historii. To centrum, które będzie promieniowało mam nadzieję, że nie tylko na Polskę – mówi nam Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Krzysztof Jedynak

Ogromna bryła muzeum

Patrząc znad brzegu Wisły dostrzec można monumentalny prostopadłościan o wymiarach 200 na 60 metrów i wysokości 24 metrów. To właśnie gmach Muzeum Historii Polski. Wyłożona portugalskim marmurem bryła wydaje się jednorodna. Jednak patrząc z bliska można dostrzec detale, jak nawiązanie do sztafety pokoleń, Drzwi Gnieźnieńskich czy motywów z historii Polski.

- Wiemy, że to budynek na dziesięciolecia. Do elewacji użyliśmy kamienia, marmuru, bo to materiał który będzie patynował. Proces starzenia dodaje jakości budynki. To jak zapis historii w czasie – mówi nam Szczepan Wroński, architekt z pracowni WXCA. Wspomniana pracownia wygrała konkurs na projekt Muzeum Historii Polski w 2009 roku. Inwestycja o niebywałej w kraju skali ciągnęła się latami. Teraz – nareszcie – jest na finiszu. Architekci zdradzają nam wszystkie niuanse potężnego budynku, którego łączna powierzchnia to aż 44 tys. mkw. Krzysztof Jedynak Samo muzeum ulokowane będzie na dwóch poziomach. Główne wejście z wysokim holem znajduje się od strony nowego Placu Gwardii. Po prawej od tego miejsca przygotowano salę na wystawy czasowe, która liczy aż 1,4 tys. mkw. powierzchni. To więcej niż całe (!) Muzeum Warszawskiej Pragi.

Jaka będzie pierwsza wystawa?

- Pierwsza wystawa będzie naturalnym uzupełnieniem nowego budynku. Chcemy w niej pokazać około pięciuset obiektów z naszej kolekcji, w tym takie, które znajdą się w przyszłości na wystawie stałej. Ale pokażemy również cały proces tworzenia muzeum, który polega na współpracy z wieloma ludźmi i instytucjami – mówił nam w czerwcu Robert Kostro. Wystawa będzie dostępna od piątku 29 września, od godz. 13. Nosi tytuł „Wielkie i mały historie. Tworzenie kolekcji Muzeum Historii Polski”. Pokazanych zostanie kilkaset obiektów, które mają stworzyć „panoramę polskich dziejów”. Tak wygląda pomysł na wystawę stałą muzeum. Krzysztof Jedynak Jak słyszymy, pokazane zostaną m. in. obrazy Bractwa św. Łukasza, słynnej międzywojennej grupy artystycznej, które po latach na emigracji w USA, w zeszłym roku wróciły do Polski. Prezentują wydarzenia z historii Polski, począwszy od Zjazdu Gnieźnieńskiego, skończywszy na uchwaleniu Konstytucji 3. Maja. Na wystawie tymczasowej zobaczymy również oryginalną „Enigmę”, czyli maszynę z 1940 roku, służącą do łamania niemieckich szyfrów czy pamiątki związane z „Solidarnością” oraz najnowsze – z wiązane z wojną na Ukrainie. Wiele z obiektów, które zostaną pokazane na wystawie, pochodzi od darczyńców. Dobrym przykładem jest dar wnuczki generała Stanisława Maczka, która przekazała do zbiorów MHP mundur swojego dziadka.

- Oprócz tego na wystawie można zobaczyć pozostałości wazowskiego pałacu Villa Regia. Mamy je w swoich zbiorach, bo Szwedzi, którzy w czasie Potopu, jak szarańcza, rzucili się na Warszawę, skuli ozdoby z tego i innych pałaców. Zdobyczne marmury miały być w całości przetransportowane do Szwecji, a jedna z łodzi, które je wiozły, zatonęła na wysokości mniej więcej Mostu Gdańskiego. Z dna Wisły wydobyli je archeolodzy - mówi rzecznik Muzeum, dr Michał Przeperski.

Co z wystawą stałą?

W przyszłości wewnątrz muzeum zobaczymy opowieść o historii Polski od X wieku, aż do współczesności. Koncepcja wystawy jest już przygotowana, a niektóre elementy „włożono” do środka na etapie budowy. W taki sposób do gmachu trafił m. in. pień ponad tysiąc letniego dębu, który znajdzie się na ekspozycji opowiadającej o początkach Państwa Polskiego. Do wnętrza trafiła także lokomotywa parowa firmy Ransomes, Sims & Jefferies, używana na terenach obecnej Polski na początku XX wieku oraz transporter opancerzony SKOT. Pojazd stał się symbolem stanu wojennego i został uwieńczony na słynnym zdjęciu Chrisa Niedenthala zrobionym przed kinem „Moskwa” (grano tam wtedy film „Czas Apokalipsy”). Krzysztof Jedynak Co ciekawe, w Muzeum znajdzie się także pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, twórcy bolszewickiego aparatu terroru, który na wystawie ma symbolizować upadek komunizmu. Pomnik stał na placu Dzierżyńskiego (obecnie Plac Bankowy). Został obalony - przy aplauzie mieszkańców Warszawy - w listopadzie 1989 roku.

Projekt wystawy przygotowały pracownie WWAA i Platige Image. Do tej pory, mimo kilku przetargów, nie wybrano wykonawcy prac. Wszystkie oferty przekraczały zakładany budżet.

Program otwarcia Muzeum Historii Polski

Od piątku 29 września można będzie zwiedzać ekspozycję w nowym budynku Muzeum Historii Polski na terenie warszawskiej Cytadeli. Na wystawie „Wielkie i małe historie” zobaczymy ponad 500 przedmiotów obrazujących 1000 lat historii naszego kraju.

Jak wydarzenia będą się odbywać? Podczas trwającego do 1 października Festiwalu Otwarcia zwiedzający Muzeum będą mogli uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, grze terenowej, debatach i spektaklach teatralnych.

Późnym wieczorem 28 września Muzeum Historii Polski planuje niespodziankę. „Zapraszamy do pilnego śledzenia naszych mediów społecznościowych” - zachęca dr Michał Przeperski, rzecznik prasowy MHP.

Po zakończeniu Festiwalu Otwarcia, aż do 10 listopada, Muzeum Historii Polski można zwiedzać za symboliczną złotówkę, natomiast w dniu Święta Niepodległości wstęp będzie wolny. Obiekt będzie otwarty dla zwiedzających w godzinach 10-18 od środy do niedzieli.