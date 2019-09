Już w ten weekend kupisz ubrania od znanych osób. Wśród nich Maffashion, Lara Gessler czy Macademian Girl. Wszystko w ramach #lesswaste

Oprócz tego, w sobotę i niedzielę o godz. 14 będzie można zobaczyć film OUR PLANET: OUR BUSINESS, inspirowany serią Netflixa OUR PLANET.

Najbliższa sobota i niedziela będą pod znakiem #LESSWASTE. Wszystko za sprawą wydarzenia, które odbędzie się w NIEBIE (ul. Nowy Świat 21). Będziecie mieli niepowtarzalną okazję uzupełnić swoją garderobę i kupić ubrania z drugiej ręki, w tym także od znanych i lubianych influencerów modowych. Jest to też okazja do porozmawiania o zrównoważonej przyszłości mody.

Harel – blogerka modowa i publicystka

Katarzyna Dąbrowska – naczelna miesięcznika Glamour

Barbara Dąbek - Liderka Partnerstw Strategicznych WWF Polska

- To nie wszystko! Scena w Niebie będzie należała do H&M. Będziecie mogli przedpremierowo zobaczyć ubrania z najnowszej kolekcji H&M Conscious Exclusive i dowiedzieć się np. z jakiej bawełny korzysta marka. Agnieszka Knera – Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju H&M Sales Market East, będzie czekała na Was w godzinach: 12-12.45, 16-17 – czytamy na stronie wydarzenia.

BILET WSTĘPU

Wstęp jest darmowy, wystarczy tylko przynieść m.in. 2 sztuki niechcianych ubrań lub tekstyliów domowych i wrzuć je do specjalnego pojemnika przy wejściu. Dodatkowo otrzymasz zniżkę do sklepu H&M, który jest pomysłodawcą tego wydarzenia. Zebrane tekstylia zostaną przekazane na Program Recyclingu Tekstyliów, globalną inicjatywę H&M na rzecz lepszej przyszłości mody, która działa od lat we wszystkich sklepach H&M.

POLECAMY TEŻ: