Kajakowe Veturilo na Wiśle i Kanale Żerańskim? Miejska radna ma pomysł na wypożyczalnię jak w USA

Miejska wypożyczalnia kajaków z powodzeniem sprawdza się w amerykańskim Minneapolis na rzece Missisipi. Identyczny system mógłby działać również w Warszawie , m.in. na Wiśle i Kanale Żerańskim. Tzw. kajakowe Veturilo to pomysł miejskiej radnej Agnieszki Borowskiej, która złożyła już interpelację do prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Co na to ratusz?

Pilotaż mógłby zostać przeprowadzony nad brzegiem Wisły i Kanału Żerańskiego. Pomysł poparli mieszkańcy Warszawy, którzy zgodnie przyznali, że takiego rozwiązania brakuje w stolicy i z pewnością sporo osób korzystałoby z miejskich kajaków. Co na to ratusz? Interpelacja została już złożona i czeka na decyzję, ale swoje zdanie wyraziła już Ewa Rogal. Rzeczniczka stwierdza, że stolica oferuje sporo atrakcji wodnych nad Wisłą, m.in. bezpłatne rejsy żaglówką, wyprawy kajakowe czy kursy pływania na desce SUP po Kanale Żerańskim. - Miejski system wypożyczeń kajaków to ciekawy pomysł, jednak nie wiadomo, czy cieszyłby się on tak dużym zainteresowaniem jak Veturilo – mówi rzeczniczka Rogala w rozmowie z Wyborczą. Pozostaje więc czekać na oficjalną odpowiedź na interpelację.