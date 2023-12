Kaleńska 12. Ponad stuletni budynek trafił do rejestru zabytków. Najstarszy dom na Grochowie od lat popada w ruinę

Najstarszy budynek w okolicy

Kaleńska to niewielka uliczka na Grochowie, która została wytyczona pod koniec XIX wieku. Jej nazwa prawdopodobnie odnosi się do rzemieślników ze wsi Kaleń, osiedlających się w tej okolicy. Przed II wojną światową znajdowały się tu liczne fabryczki i zakłady. Henryk Płóciennik na początku lat 30. XX w. kupił znajdujące się przy ul. Kaleńskiej 3 zabudowania fabryczne, w których rozwinął od podstaw największy w kraju zakład specjalistyczny produkujący sprzęt dla straży pożarnej.

Powstał dzięki cegle z wojskowej twierdzy Rosjan

Niewielki, parterowy relikt dawnej wsi

Zabytek od lat zaniedbywany przez miasto

Budynek stanowi świadectwo historyczne formowania się podmiejskiej zabudowy Grochowa, tuż po przyłączeniu go do Warszawy. Jednocześnie prezentuje formę historyzującej architektury podmiejskiej. Stanowi więc źródło informacji do badań and rozwojem urbanistycznym dzielnicy oraz przemianami tych okolic na przestrzeni ostatnich 100 lat.

W 2012 roku dom został już objęty ochroną poprzez wpis do gminnej ewidencji zabytków. Niestety, nie uratowało go to od popadania w ruinę. Zimą i jesienią, kiedy roślinność nie oplata budynku, wyraźnie widać tragiczny stan domu. Obiekt jest własnością miasta stołecznego Warszawy, natomiast administruje nim Dzielnica Praga Południe. Kilka lat temu rozpoczęto ekspertyzę oraz inwentaryzację, które miały pozwolić wystąpienie do konserwatora zabytków o zalecenia dotyczące remontu budynku. Od tego czasu zabytek nie został jednak wyremontowany.