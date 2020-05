Kamery termowizyjne w szpitalach w Warszawie. Bezdotykowo zmierzą temperaturę wchodzących do placówek. ''Są dokładne i bezpieczne''

Jak dokładnie będą działać nowo zakupione urządzenia?

Kamery zostaną zamontowane przy głównych wejściach do szpitali i do poradni specjalistycznych w taki sposób, aby miały w swoim zasięgu wszystkich wchodzących. Do tej pory personel placówek mierzył pacjentom temperaturę ręcznie, co angażowało wiele osób - pomagali przy tym m.in. studenci. Nowo zakupione urządzenia pozwolą pozbyć się tego problemu. System szybko i bardzo dokładnie mierzy temperaturę (+/- 0,3 stopnia Celsjusza) wielu osobom równocześnie.